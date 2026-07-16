Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 16 июля прибыл в Киев с прощальным визитом в преддверии своей отставки.

Визит Стармера в Киев: что известно

Как сообщает пресс-служба британского правительства, в Киеве Стармер проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Стороны обсудят дальнейшую военную поддержку Украины, обеспечение ее необходимым вооружением и приоритеты союзников в противодействии российской агрессии.

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Во время визита британский премьер также должен подчеркнуть, что его уход с должности не повлияет на курс Лондона по поддержке Украины. По его словам, партнерства, коалиции и договоренности, созданные в последние годы, рассчитаны на долгосрочную перспективу.

— Когда я стал премьер-министром, знал, что Британия должна не только поддерживать Украину сейчас, но и помочь заложить основу для ее долгосрочной безопасности. Я горжусь тем, что сделала наша страна, и эта работа будет продолжаться. Наша непреклонная поддержка Украины будет оставаться неизменной, – заявил Стармер.

К моменту обнародования сообщения британского правительства премьер, вероятно, уже находился в столице Украины.

Напомним, в начале недели Владимир Зеленский и Кир Стармер встречались в Париже на саммите Коалиции решительных.

Ожидается, что уже в следующий понедельник Стармер покинет пост премьера после потери поддержки внутри Лейбористской партии. Его должен сменить новый лидер лейбористов Энди Бернем.

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