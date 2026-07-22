Александр Сырский опубликовал прощальное обращение после того, как президент Украины определил нового главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Прощальное обращение Александр Сырский опубликовал в своих соцсетях.

Сырский уходит с поста главнокомандующего ВСУ: что известно

В своём обращении Александр Сырский заявил, что командование Вооруженными силами Украины во время полномасштабной войны стало самой большой ответственностью в его военной карьере.

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Он напомнил, что был свидетелем российско-украинской войны с 2014 года, командовал обороной Киева весной 2022-го, участвовал в освобождении Харьковщины, уничтожении сил ЧВК Вагнер в Донецкой области, а после назначения главнокомандующим в феврале 2024 года принял решение об организованном выводе украинских войск из Авдеевки.

— Это было трудное решение. Но я его принял, потому что для меня был один главный приоритет: сохранение человеческих жизней, — подчеркнул Сырский.

Отдельно он остановился на Курской операции, объяснив, что ее целью не был захват российской территории.

— Нашей целью никогда не была оккупация чужой земли. Нашей целью было сорвать подготовленное врагом наступление на Сумы и Харьков, оттянуть его самые боеспособные войска и пополнить обменный фонд, чтобы вернуть наших людей из плена. Все это было выполнено, — отметил он.

Сырский также подвел итоги изменений, которые, по его словам, удалось реализовать в украинской армии. В частности, он упомянул создание Сил беспилотных систем, реформирование системы противовоздушной обороны, переход на корпусную структуру и назначение боевых офицеров в штабы.

По словам генерала, в этом году под его командованием Силы обороны освободили 700 квадратных километров украинской территории, а армия, которая еще два года назад вела тяжелую оборону, сейчас действует наступательно.

— Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления — с инициативой, со структурой, с людьми, которые знают, как бить врага. И я искренне надеюсь, что это наступление будет продолжено. Все для этого есть, — написал он.

В заключение Сырский поблагодарил украинских военных, семьи погибших защитников и подчеркнул, что и дальше будет служить стране.

— Моя работа — война. Должности меняются, а этот принцип — нет. В каком бы статусе я ни был, я буду служить Украине до Победы. Долгое время нам пытались внушить, что украинцы не умеют воевать. Мы доказали, что это не так. Украину защищает героический народ, — подытожил бывший главнокомандующий.

Накануне, 21 июля, президент Владимир Зеленский сообщил, что Олександр Сырский покидает пост главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Глава государства поблагодарил его за результаты, достигнутые во время обороны Киева, Харьковской наступательной и Курской операций.

Новым главнокомандующим ВСУ президент определил Михаила Драпатого, а официальное оформление кадровых решений анонсировал на 22 июля.

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