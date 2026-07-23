Польша ведет переговоры о передаче Украине истребителей МиГ-29 с одной из стран НАТО.

Польша получила предложение от одной из стран НАТО по МиГ-29 для Украины

Варшава получила предложение от одной из стран НАТО по истребителям МиГ-29. Польша ведет переговоры о передаче этих самолетов Украине, сообщил в интервью Radio ZET заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

Он отметил, что несмотря на предложение от союзников по НАТО, на первом плане остаются переговоры с Украиной.

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– Мы получили предложение от одного из наших союзников по НАТО. Однако на первом плане остаются наши переговоры с Украиной, – рассказал чиновник.

Журналист спросил, заинтересована ли Болгария в МиГ-29 из Польши, однако Залевский отказался назвать заинтересованную страну.

Согласно открытой информации, в настоящее время в Болгарии 16 истребителей МиГ-29, однако лишь шесть из них в рабочем состоянии. Из-за санкций ЕС против России Болгария больше не может получать из России комплектующие для этих самолетов.

18 июля в Минобороны Украины заявили, что страна ведет с Польшей переговоры не только о передаче истребителей МиГ-29, но и о дополнительном оборудовании и аппаратуре для технического обслуживания авиационной техники в обмен на поставки дронов.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша приостановила передачу Украине истребителей МиГ-29, поскольку стороны не завершили договоренности по использованию и обмену технологиями в сфере беспилотных систем.

Вскоре вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что передача Украине истребителей МиГ-29 была связана с развитием совместного проекта по беспилотникам, однако эта инициатива якобы не была реализована.

Однако в начале июля Минобороны Польши, комментируя передачу МиГ-29 Украине, заявило, что этот вопрос еще не закрыт.

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