Украина заинтересована в получении истребителей МиГ-29 от Польши, поскольку украинские летчики уже обладают необходимыми навыками для работы с этими бортами и не нуждаются в длительном обучении, как с самолетами F-16.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве, которая состоялась 19 декабря.

Зеленский объяснил, почему Украине нужны МиГ-29 от Польши

По словам главы государства, в первую очередь вопрос заключается в дефиците пилотов, а не самолетов.

— Разница между этими F-16 и МиГ-29 для нас только в том, чтобы не терять нашего пилота. На МиГ-29 наши люди обучены. В этом и был запрос. Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов, — сказал он.

Как отметил президент, когда продолжается ежедневная война, то каждый пилот — это большой дефицит. По его словам, обучение и тренировка пилотов занимает годы, поэтому вопрос не в том, есть ли самолеты F-16 в Украине.

Президент объяснил, что в таком случае приходится забирать с поля боя опытного пилота, чтобы отправить за границу на срок от восьми месяцев до 1,5 года, в зависимости от его опыта, чтобы он вернулся на истребителе F-16 для продолжения борьбы против России.

В то же время глава государства отметил, что надеется на решение возможности передачи истребителей МиГ-29 Украине со стороны Польши.

Что ответили в Польше на потребность в МиГ-29 для Украины

В ответ президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что стремится получить от Украины технологию производства дронов в обмен на самолеты МиГ-29.

По словам Навроцкого, не он принимает решение о возможной передаче МиГ-29. Однако президент Польши утверждает, что может состояться обмен самолетов на системы борьбы с беспилотниками.

Как утверждает Навроцкий, Польша стремится к симметричному и стратегическому партнерству. По его мнению, этот вопрос удастся решить после выполнения формальностей.

10 декабря стало известно, что Польша и Украина обсуждают передачу истребителей МиГ-29 для Воздушных сил ВСУ.

