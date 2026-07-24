Сенат США готовится уже на следующей неделе вынести на голосование двухпартийный законопроект о новом пакете санкций против России.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Сенат будет голосовать за новые санкции против РФ

По информации издания, демократы дали понять республиканцам, что готовы поддержать документ после внесения в него изменений, которых требовал президент Дональд Трамп. В частности, законопроект теперь также охватывает санкции против Ирана.

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Ожидается, что голосование станет одним из немногих примеров двухпартийного сотрудничества в Сенате за последние месяцы, несмотря на длительное политическое противостояние между республиканцами и демократами.

Документ, у которого уже более 60 соавторов, дважды дорабатывался после смерти сенатора-республиканца Линдси Грэма 11 июля. Сначала законодатели смягчили положения о введении вторичных пошлин, снизив их максимальный размер с 500% до 100%, а также ограничили возможность применения таких мер лишь пятью странами.

Позже, 19 июля, Дональд Трамп призвал дополнить законопроект санкциями против Ирана. Сенаторы учли это, добавив в документ положение о продлении действующих санкций, срок действия которых должен был истечь в конце года.

Лидер республиканского большинства Джон Тун заявил, что его фракция не возражает против таких изменений. В то же время отдельные демократы критикуют расширение президентских полномочий в сфере введения пошлин и не исключают попыток затянуть процедуру рассмотрения.

По данным Axios, у противников законопроекта нет достаточного количества голосов, чтобы заблокировать его.

Окончательные сроки голосования еще должны согласовать лидеры обеих партий в Сенате.

Напомним, что 10 июля сенатор Линдси Грэм во время визита в Киев заявил, что согласовал с Белым домом вариант законопроекта о новых санкциях против РФ.

Источник : Axios

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