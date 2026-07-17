Законопроект о существенном усилении санкций против России, инициированный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, уже заручился поддержкой большинства сенаторов. У документа более 60 соавторов, что фактически обеспечивает ему необходимое количество голосов для принятия в Сенате США.

Об этом сообщает Axios.

Законопроект о новых санкциях против РФ

По данным издания, в настоящее время законопроект поддерживает по меньшей мере 61 сенатор, среди которых 39 республиканцев и 22 демократа. В то же время, для начала рассмотрения документа еще необходимо выделить время в повестке дня Сената.

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После одобрения верхней палатой Конгресса, законопроект также должен пройти голосование в Палате представителей.

Документ предполагает значительное усиление экономического давления на Россию. В частности, президент США получит право ввести 100-процентные вторичные пошлины на пять крупнейших покупателей российских энергоносителей.

Прежде всего, санкции могут коснуться государств, которые продолжают импортировать российскую нефть и газ, в частности Китая и Индии. Авторы законопроекта считают, что такой шаг поможет сократить доходы Кремля, используемые для финансирования войны против Украины.

Отдельный блок документа направлен против так называемого теневого флота России – танкеров, с помощью которых Москва обходит западные ограничения на экспорт нефти.

Как отмечает Axios, президент США Дональд Трамп пока не выразил полной поддержки законопроекту, однако заявил, что готов подписать его в знак уважения к автору инициативы Линдси Грэму.

По информации издания, в четверг руководство Республиканской партии в Сенате приступило к внутренней процедуре проверки наличия возражений среди однопартийцев относительно вынесения документа на рассмотрение. Это свидетельствует о намерении ускорить его прохождение через верхнюю палату Конгресса.

10 июля американский сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что Белый дом согласовал законопроект о санкциях против России.

Впоследствии Сенат США обнародовал обновленную версию законопроекта покойного Линдси Грэма о санкциях против РФ, в которой смягчили условия для импортеров российского газа и нефти, а также разрешили Трампу останавливать действие ограничений.

Источник : Axios

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