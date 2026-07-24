Сенат США готується вже наступного тижня винести на голосування двопартійний законопроєкт щодо нового пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела.

Сенат голосуватиме нові санкції проти РФ

За інформацією видання, демократи дали зрозуміти республіканцям, що готові підтримати документ після внесення до нього змін, яких вимагав президент Дональд Трамп. Зокрема, законопроєкт тепер також охоплює санкції проти Ірану.

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Очікується, що голосування стане одним із небагатьох прикладів двопартійної співпраці в Сенаті за останні місяці, попри тривале політичне протистояння між республіканцями та демократами.

Документ, який уже має понад 60 співавторів, двічі доопрацьовували після смерті сенатора-республіканця Ліндсі Грема 11 липня. Спочатку законодавці пом’якшили положення щодо накладення вторинних мит, зменшивши їхній максимальний розмір із 500% до 100%, а також обмежили можливість застосування таких заходів лише до п’яти країн.

Пізніше, 19 липня, Дональд Трамп закликав доповнити законопроєкт санкціями проти Ірану. Сенатори це врахували, додавши до документа положення про продовження чинних санкцій, термін дії яких мав завершитися наприкінці року.

Лідер республіканської більшості Джон Тун заявив, що його фракція не заперечує проти таких змін. Водночас окремі демократи критикують розширення президентських повноважень у сфері запровадження мит і не виключають спроб затягнути процедуру розгляду.

За даними Axios, противники законопроєкту не мають достатньої кількості голосів, щоб заблокувати його.

Остаточні строки голосування ще мають узгодити лідери обох партій у Сенаті.

Нагадаємо, що 10 липня сенатор Ліндсі Грем під час візиту до Києва заявив, що погодив із Білим домом версію законопроєкту щодо нових санкцій проти РФ.

Джерело : Axios

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