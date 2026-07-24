Европейский Союз ввел санкции против помощника российского диктатора Владимира Путина и главы делегации РФ на переговорах с Украиной Владимира Мединского.

Ограничения вошли в 21-й пакет санкций Евросоюза против России.

Об этом сообщила пресс-служба ЕС.

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Санкции ЕС против Мединского: подробности

В пояснении к санкционному списку ЕС отмечает, что Мединский является давним помощником Путина, российским историком и одной из ключевых фигур кремлевской пропаганды. В 2025 году он возглавлял российскую делегацию на переговорах между Россией и Украиной в Турции.

В Брюсселе подчеркивают, что Мединский является автором учебников, в которых Украина представляется как часть так называемого “русского мира”. Также он публично поддерживал полномасштабную войну России против Украины и отрицал факты незаконной депортации украинских детей.

В Евросоюзе заявили, что своими действиями и публичными заявлениями Мединский поддерживает политику Кремля, которая подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, а также способствует информационным манипуляциям и вмешательству, направленным против Украины.

Вместе с Мединским в новый санкционный список попали президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков.

Чем известен Владимир Мединский

Владимир Мединский неоднократно представлял Россию на переговорах с Украиной. В частности, он возглавлял российскую делегацию во время переговорного процесса в Турции, а также участвовал в других дипломатических контактах между Киевом и Москвой.

В ходе переговоров Мединский неоднократно делал резонансные исторические заявления, пытаясь оправдать российскую агрессию и продвигая кремлевские нарративы об “историческом единстве” Украины и России.

Известно также, что Мединский родился в Черкасской области, однако впоследствии переехал в Россию, стал депутатом Государственной думы от партии Единая Россия и одним из самых заметных идеологов Кремля. Он много лет участвует в формировании российской государственной пропаганды и информационной политики.

Напомним, 23 июля ЕС утвердил 21-й пакет санкций против России из-за войны против Украины.

Новые ограничения охватывают 218 позиций: 48 физических лиц и 170 организаций.

Под санкции попали более 100 банков и криптовалютных операторов, более 40 судов “теневого флота” РФ.

Ранее стало известно, что постоянные представители стран ЕС одобрили 21-й пакет санкций против России.

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