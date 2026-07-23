Американська блогерка Лора Лумер відвідала Києво-Печерську лавру та на власні очі побачила руйнування, яких зазнав Національний заповідник унаслідок російської атаки.

Зокрема, вона оглянула Успенський собор, що після удару 15 червня втратив понад 80% покрівлі, а також інші пошкоджені будівлі комплексу. Відповідне відео з візиту Лумер оприлюднила на своїй сторінці в соцмережі Х (Twitter).

Лора Лумер відвідала Києво-Печерську лавру: що відомо

У своєму дописі американська блогерка різко засудила російську агресію та обстріли святині.

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— Путін завдав дронового удару по Ісусу Христу. Ожилий Рейх і Росія не хочуть, щоб ви побачили це відео… Якщо вам таке важливе християнство, чому ви тоді атакували дронами найстаріший монастир в Україні? Для чого ви це зробили? — наголосила вона під опублікованими кадрами.

Putin droned Jesus Christ. The Woke Reich and Russia don’t want you to see this video… pic.twitter.com/ehWxy0lRqe — Laura Loomer (@LauraLoomer) July 22, 2026

Також блогерка додала, що вже спростувала стільки брехні, просто відвідавши Україну.

— Я не можу дочекатися, коли опублікую всі свої відео, щоб люди побачили те, що бачила я. Більшість того, у що я вірила про Україну до візиту, є або спотвореним, або напівправдою. Я рада, що я тут на деякий час, щоб продовжувати розслідувати правду під час своєї поїздки для зʼясування фактів, — каже Лора Лумер.

Під час візиту до заповідника Лумер супроводжував заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця. Він подякував американській блогерці за увагу до подій в Україні та ініціативу особисто побачити наслідки дій РФ.

— Було цікаво поспілкуватися з Лорою Лумер, а потім поїхати до Києво-Печерської лаври в середу. Бачити вперше — чи для мене вже вкотре — як Путін завдав удару дроном по серцю християнства, це дуже сильний і зворушливий досвід. Дякую Лорі Лумер за виявлену ініціативу та поїздку в Україну зараз, — підкреслив Кислиця у своєму дописі.

Зазначимо, що Лора Лумер перебуває в Україні вже кілька днів. Мета її візиту — на власні очі побачити наслідки війни та знайти докази російської пропаганди, якою її “годували роками”.

Фото: Сергій Кислиця

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