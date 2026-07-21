Зрозуміла, що помилялася: наближена до Трампа блогерка Лора Лумер прибула до України
- Американська блогерка Лора Лумер відвідала Україну.
- Активістка заявила, що помилялася щодо війни в Україні.
- Вона шукатиме докази російської пропаганди.
Американська блогерка Лора Лумер, яка є наближеною до Дональда Трампа, прибула до України. Мета її візиту — на власні очі побачити наслідки війни та знайти докази російської пропаганди, якою її “годували роками”.
Жінка публічно визнала помилковість своїх попередніх антиукраїнських заяв. Про це йдеться у її дописі в соцмережі Х, який став відповіддю на закиди російського пропагандистського каналу RT.
Лора Лумер прибула до України: що відомо
Напередодні візиту Лумер до України російський канал RT дорікнув їй у “перевзуванні” та закликав видалити старі публікації, де вона називала Україну “сповненою прихильників нацизму”, а Володимира Зеленського — “прихильником джихадистів”.
У відповідь американка заявила, що принципово не видалятиме попередні дописи, адже тепер розуміє хибність своїх дій.
— Так, я справді говорила все це про Україну та Зеленського. І я не видаляю свої дописи, тому що зрозуміла: я помилялася. Я жила в медіабульбашці й потрапила під вплив російської пропаганди, яку поширювали через соцмережі.
Тому я приїхала до України, щоб на власні очі побачити країну. Я намагатимуся знайти докази тієї пропаганди, якою мене роками годували. І якщо не знайду, то розповім про це всім, щоб вони теж побачили правду, — наголосила Лумер.
За словами блогерки, вже в перший день перебування в Україні вона зіткнулася з моторошними свідченнями воєнних злочинів РФ. Зокрема, вона побачила фотографії священників, убитих окупантами в Бучі, та місце масового поховання мирних жителів.
Також Лумер зустрілася з представниками служб, які опікуються поверненням українських військовополонених, де їй показали докази звірств російської армії.
— Вони показали мені фотографії українських полонених, яким росіяни випалили свастики на лобі. То хто ж тоді нацисти? Мені роками брехали. Я зрозуміла, що не Україна й не Зеленський виправдовують джихадистів… а Росія та Путін! Я помилялася. І тепер маю відповідальність виправити свої слова. Росія дуже вправна в інформаційній війні, — підсумувала американка.
Раніше Дональд Трамп визнав, що теж помилився щодо війни в Україні. Президент США заявив, що ситуація в Україні виявилася складнішою, ніж він очікував.
Фото: Getty Images