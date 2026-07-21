Американська блогерка Лора Лумер, яка є наближеною до Дональда Трампа, прибула до України. Мета її візиту — на власні очі побачити наслідки війни та знайти докази російської пропаганди, якою її “годували роками”.

Жінка публічно визнала помилковість своїх попередніх антиукраїнських заяв. Про це йдеться у її дописі в соцмережі Х, який став відповіддю на закиди російського пропагандистського каналу RT.

Лора Лумер прибула до України: що відомо

Напередодні візиту Лумер до України російський канал RT дорікнув їй у “перевзуванні” та закликав видалити старі публікації, де вона називала Україну “сповненою прихильників нацизму”, а Володимира Зеленського — “прихильником джихадистів”.

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У відповідь американка заявила, що принципово не видалятиме попередні дописи, адже тепер розуміє хибність своїх дій.

— Так, я справді говорила все це про Україну та Зеленського. І я не видаляю свої дописи, тому що зрозуміла: я помилялася. Я жила в медіабульбашці й потрапила під вплив російської пропаганди, яку поширювали через соцмережі. Тому я приїхала до України, щоб на власні очі побачити країну. Я намагатимуся знайти докази тієї пропаганди, якою мене роками годували. І якщо не знайду, то розповім про це всім, щоб вони теж побачили правду, — наголосила Лумер.

За словами блогерки, вже в перший день перебування в Україні вона зіткнулася з моторошними свідченнями воєнних злочинів РФ. Зокрема, вона побачила фотографії священників, убитих окупантами в Бучі, та місце масового поховання мирних жителів.

Також Лумер зустрілася з представниками служб, які опікуються поверненням українських військовополонених, де їй показали докази звірств російської армії.

— Вони показали мені фотографії українських полонених, яким росіяни випалили свастики на лобі. То хто ж тоді нацисти? Мені роками брехали. Я зрозуміла, що не Україна й не Зеленський виправдовують джихадистів… а Росія та Путін! Я помилялася. І тепер маю відповідальність виправити свої слова. Росія дуже вправна в інформаційній війні, — підсумувала американка.

Раніше Дональд Трамп визнав, що теж помилився щодо війни в Україні. Президент США заявив, що ситуація в Україні виявилася складнішою, ніж він очікував.

Фото: Getty Images

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