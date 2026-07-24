Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с лидером США Дональдом Трампом во время визита в Соединенные Штаты на следующей неделе.

Поездка, как ожидается, состоится 28 июля в день церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом.

Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

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В рамках поездки Владимир Зеленский планирует принять участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, а также встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

В то же время корреспондент Deutsche Welle в США Михаил Комадовский сообщил со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, что Зеленского ждут в Вашингтоне в следующий вторник.

— Как мне сообщили два высокопоставленных чиновника, в следующий вторник в Вашингтоне, округ Колумбия, ждут президента Зеленского. Он планирует принять участие в похоронах сенатора Линдси Грэма, — написал Комадовский в соцсети X.

По его словам, подготовка встречи Зеленского с Трампом продолжается, но ее окончательный формат пока не определён.

По информации Комадовского, американская сторона сейчас согласовывает формат переговоров президентов.

Рассматривают несколько вариантов: встречу на полях церемонии прощания с Линдси Грэмом, отдельную частную беседу или официальный визит Зеленского в Белый дом.

— Также готовится встреча с президентом Трампом — чиновники пока согласовывают ее формат: будет ли это встреча на полях похорон, частная беседа или официальный визит в Белый дом, — сообщил журналист.

Официально Белый дом и Офис президента Украины пока не комментировали информацию о подготовке встречи.

Напомним, что американский сенатор Линдси Грэм скончался 11 июля 2026 года.

Он был одним из самых последовательных сторонников Украины в Конгрессе США и соавтором законопроекта о введении более жестких санкций против России.

После его смерти источники в дипломатических кругах сообщили, что Владимир Зеленский получил приглашение принять участие в церемонии прощания.

Именно в рамках этой поездки также начали обсуждать возможность его двусторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Источник : Суспільне

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