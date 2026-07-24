Встреча Зеленского и Трампа может состояться на следующей неделе — СМИ
- Владимир Зеленский может посетить США в конце июля.
- Президент Украины планирует принять участие в похоронах сенатора Линдси Грэма.
Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с лидером США Дональдом Трампом во время визита в Соединенные Штаты на следующей неделе.
Поездка, как ожидается, состоится 28 июля в день церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом.
Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Визит Зеленского в США: что известно
В рамках поездки Владимир Зеленский планирует принять участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, а также встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
В то же время корреспондент Deutsche Welle в США Михаил Комадовский сообщил со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, что Зеленского ждут в Вашингтоне в следующий вторник.
— Как мне сообщили два высокопоставленных чиновника, в следующий вторник в Вашингтоне, округ Колумбия, ждут президента Зеленского. Он планирует принять участие в похоронах сенатора Линдси Грэма, — написал Комадовский в соцсети X.
По его словам, подготовка встречи Зеленского с Трампом продолжается, но ее окончательный формат пока не определён.
По информации Комадовского, американская сторона сейчас согласовывает формат переговоров президентов.
Рассматривают несколько вариантов: встречу на полях церемонии прощания с Линдси Грэмом, отдельную частную беседу или официальный визит Зеленского в Белый дом.
— Также готовится встреча с президентом Трампом — чиновники пока согласовывают ее формат: будет ли это встреча на полях похорон, частная беседа или официальный визит в Белый дом, — сообщил журналист.
Официально Белый дом и Офис президента Украины пока не комментировали информацию о подготовке встречи.
Напомним, что американский сенатор Линдси Грэм скончался 11 июля 2026 года.
Он был одним из самых последовательных сторонников Украины в Конгрессе США и соавтором законопроекта о введении более жестких санкций против России.
После его смерти источники в дипломатических кругах сообщили, что Владимир Зеленский получил приглашение принять участие в церемонии прощания.
Именно в рамках этой поездки также начали обсуждать возможность его двусторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом.