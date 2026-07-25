Международный уголовный суд (МУС) сообщил, что принимает к сведению решение Ассамблеи государств-участников об увольнении прокурора Карима Хана в связи с серьезными нарушениями служебной дисциплины и ненадлежащим исполнением служебных обязанностей.

Об этом сообщают пресс-центр МУС и агентство Reuters.

Увольнение прокурора Карима Хана

Решение об увольнении прокурора Карима Хана было принято 24 июля в ходе специальной сессии Ассамблеи государств-участников.

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В МУС отметили, что управлять Канцелярией прокурора будут заместители прокурора. Они исполняют эти функции еще с мая 2025 года, когда Хан ушел в отпуск, а после его отстранения в июне 2026 года продолжили обеспечивать управление деятельностью прокуратуры.

В Суде подчеркнули, что кадровые изменения не повлияют на выполнение его мандата. МУС заверил, что и в дальнейшем будет обеспечивать расследование международных преступлений и поддерживать безопасную и профессиональную рабочую среду для сотрудников.

По информации Reuters со ссылкой на источники, британский прокурор Карим Хан вступал в ненадлежащие сексуальные отношения с юристкой МУС, в связи с чем должен быть уволен. Сам Хан отвергает все обвинения. Его адвокат Таяб Али заявил, что прокурор намерен оспорить законность и справедливость решения, использовав все доступные юридические механизмы.

Лицо, выдвинувшее обвинения против Хана, впервые публично выступило на прошлой неделе в интервью CNN, где она повторила свои обвинения в том, что прокурор вступал с ней в сексуальные отношения без ее согласия.

За отставку Карима Хана проголосовали 82 из 125 государств-участников МУС.

После отставки Хана МУС начнет процедуру избрания нового прокурора. Ожидается, что этот процесс завершится не раньше следующего года.

На фоне кадровых изменений МУС также оказался под новым давлением со стороны США. Госсекретарь Марко Рубио заявил о намерении Вашингтона продолжить кампанию против Международного уголовного суда, а в Госдепе подчеркнули, что увольнение Хана не изменит позицию США в отношении МУС.

В то же время эксперты по международному праву считают, что решение об увольнении прокурора демонстрирует готовность Суда привлекать к ответственности собственное руководство. При этом одним из главных вызовов для МУС остается восстановление доверия к институту в условиях усиленного геополитического давления.

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