Міжнародний кримінальний суд (МКС) повідомив, що бере до відома рішення Асамблеї держав-учасниць про звільнення прокурора Каріма Хана через серйозні порушення службової дисципліни та неналежне виконання службових обов’язків.

Про це повідомляють пресцентр МКС та агентство Reuters.

Звільнення прокурора Каріма Хана

Рішення про звільнення прокурора Каріма Хана ухвалили 24 липня під час спеціальної сесії Асамблеї держав-учасниць.

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У МКС зазначили, що керувати Офісом прокурора будуть заступники прокурора. Вони виконують ці функції ще з травня 2025 року, коли Хан пішов у відпустку, а після його відсторонення у червні 2026 року продовжили забезпечувати управління діяльністю прокуратури.

У Суді наголосили, що кадрові зміни не вплинуть на виконання його мандата. МКС запевнив, що й надалі забезпечуватиме розслідування міжнародних злочинів та підтримуватиме безпечне і професійне робоче середовище для співробітників.

За інформацією Reuters із посиланням на джерела, британський прокурор Карім Хан мав неналежні сексуальні стосунки з юристкою МКС, а тому повинен бути звільнений. Сам Хан відкидає всі звинувачення. Його адвокат Таяб Алі заявив, що прокурор має намір оскаржити законність і справедливість рішення, використавши всі доступні юридичні механізми.

Особа, яка висунула звинувачення проти Хана, вперше публічно виступила минулого тижня в інтерв’ю CNN, де вона повторила свої звинувачення в тому, що прокурор вступав з нею у сексуальні стосунки без її згоди.

За звільнення Каріма Хана проголосували 82 із 125 держав-учасниць МКС.

Після звільнення Хана МКС розпочне процедуру обрання нового прокурора. Очікується, що цей процес завершиться не раніше наступного року.

На тлі кадрових змін МКС також опинився під новим тиском з боку США. Державний секретар Марко Рубіо заявив про намір Вашингтона продовжити кампанію проти Міжнародного кримінального суду, а в Держдепі наголосили, що звільнення Хана не змінить позицію США щодо МКС.

Водночас експерти з міжнародного права вважають, що рішення про звільнення прокурора демонструє готовність Суду притягати до відповідальності власне керівництво. При цьому одним із головних викликів для МКС залишається відновлення довіри до інституції в умовах посиленого геополітичного тиску.

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