Российский военно-промышленный комплекс будет зависеть от импорта стратегических минералов как минимум до 2035 года. Без поставок импортного стратегического сырья РФ столкнется с дефицитом вооружения.

Об этом сообщается в новом отчете Совета экономической безопасности Украины (ESCU).

РФ столкнется с дефицитом вооружения без импортных стратегических минералов

Несмотря на то, что Россия обладает одними из крупнейших в мире запасов полезных ископаемых, страна не имеет полноценных производственных цепочек для ряда стратегических минералов, необходимых для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса (ВПК).

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— После 2022 года Кремль объявил о наращивании добычи дефицитного сырья, однако большинство проектов, по оценке ESCU, не дадут промышленных результатов раньше 2035 года, что создает окно возможностей для внешнего экономического давления, — отмечается в отчете.

Крупнейшим поставщиком стратегических минералов в Россию остается Китай.

За период с апреля 2024 года по март 2025 года Пекин экспортировал в РФ:

1,6 млн тонн глинозема на сумму $1 млрд, что составляет 31,5% всего импорта по стоимости; 240 тонн вольфрама на $9,8 млн (97%);

3,8 тонны тантала на $4 млн (30%);

1732 тонны ниобиевой продукции на $64 млн (58%).

Феррониобий также поставлялся в Россию из Бразилии — 1033 тонны на сумму более $33 млн, что составляет около 30% общего импорта.

Из Канады поступило еще 388 тонн этой продукции стоимостью $12,8 млн, или 11,7% импорта.

Феррониобий в России применяется для производства высокопрочных и жаростойких сталей, которые используются при изготовлении корпусов ракет, двигателей и бронетехники.

Кроме того, 82 тонны феррониобия нидерландского происхождения стоимостью $2,55 млн попали в РФ через Турцию. Еще 40 тонн бразильского и канадского сырья на сумму $1,22 млн были поставлены через Германию.

Ирландия обеспечила поставки 960,35 тыс. тонн глинозема на сумму $567,68 млн, что составляет 17% импорта.

Это сырье используется для производства алюминия, необходимого для военной авиации, а также крылатых и баллистических ракет, в частности Х-101, Калибр и Искандер.

Важными для Кремля оставались и поставки из Казахстана. Эта страна обеспечила 69% импорта тантала на сумму $9,28 млн и 76% бериллиевой продукции на $11,03 млн.

Аналитики ESCU идентифицировали поставки этого сырья производителям Искандер-М, Кинжал, Панцирь-С и Х-59.

Узбекистан экспортировал в Россию 3,95 тонны рениевого сырья стоимостью $2,3 млн, необходимого для производства авиационных и ракетных двигателей.

Еще 290 тонн этой продукции поставила Беларусь. Значительными были также поставки из Армении — 2058 тонн молибденовой продукции на сумму $65,25 млн, что составляет 42% импорта.

Почти весь этот объем приходился на ферромолибден, который используется в производстве сталей для авиационной, ракетной и военной промышленности.

— Остановка поставок стратегических минералов неизбежно приведет к дефициту оружия в России и станет весомым аргументом в пользу прекращения огня. Однако это требует решительных экономических ограничений против всей экосистемы поставок — от сырья до трейдеров, экспортеров и логистических хабов, — отметила Елена Юрченко, директор по аналитике, исследованиям и расследованиям Совета экономической безопасности Украины (ESCU).

Ранее Совет экономической безопасности Украины (ESCU) сообщил о критической зависимости российской авиации, в частности самолетов Су-34 и Су-35С, от шин китайского производства и топливных присадок из Индии.

Напомним, Банк России шестой месяц подряд сокращает золотые резервы, пытаясь покрыть дефицит федерального бюджета. На этом фоне в стране растут инфляционные ожидания, население массово выводит наличные из банков, а государственная поддержка бизнеса сокращается.

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