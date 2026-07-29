В российской Рязани ночью 29 июля прогремела серия взрывов во время массированной атаки беспилотников.

Об этом сообщают Telegram-каналы Astra и Exilenova+ со ссылкой на местные власти и жителей региона.

Атака на Рязань 29 июля: что известно

Российские власти заявили о работе систем противовоздушной обороны и подтвердили пожар на территории одного из предприятий.

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В то же время Telegram-каналы сообщают о возгорании на территории сортировочного комплекса Wildberries и Рязанского нефтеперерабатывающего завода.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что во время атаки БПЛА на одном из предприятий произошло возгорание.

По словам местных жителей, которых цитирует Telegram-канал Astra, в городе несколько раз раздавались сирены воздушной тревоги, после чего были слышны многочисленные взрывы.

После атаки компания Wildberries временно остановила работу своего сортировочного комплекса в Рязань: Тюшевская. На официальном портале компании работников и перевозчиков призвали не прибывать на склад в отдельное сообщение о возобновлении работы.

Сортировочный комплекс в Рязани является одним из новейших логистических объектов компании. Его открыли в 2023 году, а достроили уже в 2024 году.

Кроме того, Telegram-канал Exilenova+ сообщил о пожаре на территории Рязанского нефтеперерабатывающего завода. По предварительным данным, после атаки беспилотников вспыхнул пожар, над предприятием поднялся густой дым. Официального подтверждения поражения НПЗ пока нет.

Рязанский НПЗ считается одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По открытым данным, он обеспечивает около 5% от общего объема переработки нефти в РФ, а его мощность составляет примерно 17 млн ​​тонн нефти в год. Ранее сообщалось, что нефтепродукты этого предприятия используются для обеспечения российской армии.

Рязань на карте

Напомним, что 25 июля в Екатеринбурге после оглашения воздушной опасности вспыхнул пожар возле логистического центра Wildberries.

В ночь на 24 июля беспилотники атаковали как минимум три объекта Wildberries.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 617-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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