Испанский автономный город Сеута, расположенный возле Марокко, столкнулся с беспрецедентным наплывом нелегальных мигрантов.

По оценкам испанских властей, только за последние сутки граница между Марокко и Испанией могли незаконно пересечь почти 50 тыс. человек. Если цифры подтвердятся, это станет самым большим миграционным кризисом для анклава за последние годы.

Почему люди бегут из Марокко и происходящего в Сеуте, читайте в материале Фактов ICTV.

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Что происходит в Марокко и почему люди бегут в Сеуту

Как сообщает The Guardian, основной поток мигрантов следует в Сеуту, один из двух испанских автономных городов в Северной Африке, который вместе с Мелильей имеет сухопутную границу с Марокко. Именно через эти анклавы много лет проходит один из главных маршрутов нелегальной миграции в Европейский Союз.

По информации испанских властей, за сутки в Сеуту прибыли десятки тысяч человек. Некоторые прорывались через пограничные заграждения, другие пытались добраться до испанской территории по морю.

Среди пересекших границу находятся около 7 тыс. несовершеннолетних.

Из-за резкого увеличения количества прибывших улицы города оказались переполненными. Многие люди были вынуждены ночевать под открытым небом, поскольку местная инфраструктура не рассчитана на такое количество мигрантов. Если учитывать, что население Сеуты составляет около 83,6 тыс. человек, то масштаб событий стал беспрецедентным для этого города.

Почему бегут из Марокко

По одной из версий, вероятной причиной резкого роста потока мигрантов стало не обострение ситуации внутри Марокко, а изменения в правоприменении на испанской границе.

В начале июля Верховный суд Испании постановил, что мигрантов, которых задерживают в море при попытке добраться до Сеуты или Мелильи, нельзя возвращать в Марокко по упрощенной процедуре, позволявшей ранее немедленно возвращаться.

Этим решением стали пользоваться преступные группировки, занимающиеся незаконной переправкой людей через границу. Вероятно, это стало одним из факторов резкого увеличения количества желающих попасть в Сеуту.

Кроме того, по данным AP, в северном марокканском городе Фнидк быстро распространились слухи о якобы открытой границе с Сеутой. После этого сотни людей начали собираться у пограничной полосы, пытаясь попасть в испанский анклав.

Что сейчас происходит в Сеуте

После массового прорыва границы ситуация в Сеуте остается напряженной.

Для поддержания общественного порядка Испания направила в анклав дополнительные силы. К работе вместе с Гражданской гвардией были привлечены военнослужащие, а из материковой части страны прибыли 200 сотрудников специальных полицейских подразделений и еще 60 военных.

Во время прорыва на границе произошли столкновения. Часть мигрантов прорывала пограничные заграждения, а правоохранители применяли слезоточивый газ и водометы для сдерживания толпы.

Однако часть людей уже начала возвращаться в Марокко через официальные пограничные пункты — как добровольно, так и при содействии испанских военных.

Миграционный кризис сопровождается человеческими жертвами. Подтверждена гибель не менее нескольких десятков человек, пытавшихся добраться до испанской территории по морю. Власти также сообщают о новых случаях обнаружения тел у побережья.

Попытки прорыва произошли и в Мелилье

Одновременно с событиями в Сеуте попытку нелегального пересечения границы зафиксировали и в другом испанском анклаве Мелилье.

По информации испанских властей, за ночь границу там смогли пересечь примерно от 300 до 400 человек.

Нынешний кризис уже сравнивают с событиями 2021 года, когда в Сеуту за несколько дней прибыли около 10 тыс. мигрантов из Марокко и других африканских стран.

Однако нынешние масштабы значительно больше. Если оценки в 50 тыс. прибывших подтвердятся, это будет означать, что количество людей, за короткое время оказавшихся в Сеуте, превысило половину населения города.

Поэтому ситуация в Марокко и на границе между Испанией и Марокко остается одним из главных вызовов для испанских властей.

Сеута и Мелилья являются территориями Европейского Союза, имеющими сухопутную границу с Африкой, поэтому они регулярно становятся основными точками, через которые мигранты пытаются попасть в Европу.

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