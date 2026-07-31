Іспанське автономне місто Сеута, розташоване біля Марокко, зіткнулося з безпрецедентним напливом нелегальних мігрантів.

За оцінками іспанської влади, лише за останню добу кордон між Марокко та Іспанією могли незаконно перетнути до майже 50 тис. людей. Якщо ці цифри підтвердяться, це стане найбільшою міграційною кризою для анклаву за останні роки.

Чому люди тікають з Марокко та що відбувається у Сеуті, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Що відбувається в Марокко та чому люди тікають до Сеути

Як повідомляє The Guardian, основний потік мігрантів прямує до Сеути — одного з двох іспанських автономних міст у Північній Африці, яке разом із Мелільєю має сухопутний кордон із Марокко. Саме через ці анклави багато років проходить один із головних маршрутів нелегальної міграції до Європейського Союзу.

За інформацією іспанської влади, за одну добу до Сеути прибули десятки тисяч людей. Деякі проривалися через прикордонні загородження, інші намагалися дістатися іспанської території морем.

Серед тих, хто перетнув кордон, перебувають близько 7 тис. неповнолітніх.

Через різке збільшення кількості прибулих вулиці міста виявилися переповненими. Багато людей були змушені ночувати просто неба, оскільки місцева інфраструктура не розрахована на таку кількість мігрантів. Якщо враховувати, що населення Сеути становить близько 83,6 тис. осіб, масштаб подій став безпрецедентним для цього міста.

Чому тікають з Марокко

За однією з версій, ймовірною причиною різкого зростання потоку мігрантів стало не загострення ситуації всередині Марокко, а зміни у правозастосуванні на іспанському кордоні.

На початку липня Верховний суд Іспанії постановив, що мігрантів, яких затримують у морі під час спроби дістатися до Сеути або Мелільї, не можна повертати до Марокко за спрощеною процедурою, яка раніше дозволяла здійснювати негайне повернення.

Цим рішенням почали користуватися злочинні угруповання, які займаються незаконним переправленням людей через кордон. Імовірно, що це стало одним із факторів різкого збільшення кількості охочих потрапити до Сеути.

Крім того, за даними AP, у північному марокканському місті Фнідек швидко поширилися чутки про нібито відкритий кордон із Сеутою. Після цього сотні людей почали збиратися біля прикордонної смуги, намагаючись потрапити до іспанського анклаву.

Що зараз відбувається в Сеуті

Після масового прориву кордону ситуація в Сеуті залишається напруженою.

Для підтримання громадського порядку Іспанія направила до анклаву додаткові сили. До роботи разом із Цивільною гвардією залучили військовослужбовців, а з материкової частини країни прибули 200 співробітників спеціальних поліцейських підрозділів та ще 60 військових.

Під час прориву на кордоні сталися сутички. Частина мігрантів проривала прикордонні загородження, а правоохоронці застосовували сльозогінний газ і водомети для стримування натовпу.

Проте частина людей уже почала повертатися до Марокко через офіційні прикордонні пункти — як добровільно, так і за сприяння іспанських військових.

Міграційна криза супроводжується людськими жертвами. Підтверджено загибель щонайменше кількох десятків людей, які намагалися дістатися іспанської території морем. Влада також повідомляє про нові випадки виявлення тіл біля узбережжя.

Спроби прориву відбулися і в Мелільї

Одночасно із подіями в Сеуті спробу нелегального перетину кордону зафіксували і в іншому іспанському анклаві — Мелільї.

За інформацією іспанської влади, за ніч кордон там змогли перетнути приблизно від 300 до 400 осіб.

Нинішню кризу вже порівнюють із подіями 2021 року, коли до Сеути за кілька днів прибули близько 10 тис. мігрантів із Марокко та інших африканських країн.

Однак нинішні масштаби значно більші. Якщо оцінки щодо 50 тис. прибулих підтвердяться, це означатиме, що кількість людей, які за короткий час опинилися в Сеуті, перевищила половину населення міста.

Саме тому ситуація в Марокко та на кордоні між Іспанією та Марокко залишається одним із головних викликів для іспанської влади.

Сеута та Мелілья є територіями Європейського Союзу, які мають сухопутний кордон з Африкою, тому саме вони регулярно стають основними точками, через які мігранти намагаються потрапити до Європи.

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