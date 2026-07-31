За последние дни десятки тысяч человек попали в испанскую Сеуту с территории Марокко, из-за чего власти Испании были вынуждены усилить охрану границы и привлечь дополнительные силы безопасности.

Читайте на Фактах ICTV, почему бегут из Марокко, где находится страна и какие особенности имеет это государство.

Где находится Марокко на карте

Марокко – государство на северо-западе Африки. Если посмотреть Марокко на карте мира, то можно увидеть, что страна имеет выход одновременно к Атлантическому океану и Средиземному морю.

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На суше Марокко граничит с Алжиром, а также с территорией Западной Сахары. Но на северном побережье страны расположены два автономных города Испании, а именно Сеута и Мелилья. Именно они являются единственными территориями Европейского Союза, имеющими сухопутную границу с Африкой.

Из-за такого расположения Марокко на карте мира страна уже много лет остается одним из главных транзитных маршрутов для мигрантов из Африки, стремящихся попасть в Европу.

Какое расстояние от Марокко до Испании

Несмотря на то, что Марокко находится в Африке, в Европу отсюда совсем недалеко.

От Марокко до Испании страну отделяет Гибралтарский пролив. По данным NASA, в самой узкой ее части между двумя берегами всего около 13 километров. В ясную погоду побережье одной страны можно увидеть с территории другой.

Но кроме морского пути между странами существует и сухопутная граница. Это территория через испанские анклавы Сеута и Мелилью, расположенные непосредственно на территории Северной Африки.

Более пяти веков эти два города находятся под испанским суверенитетом. Сначала они принадлежали Португалии, однако после заключения Лиссабонского договора 1668 Сеута была закреплена за Испанией. В 1995 году Сеута и Мелилья официально получили статус автономных городов Испании.

Марокко: население и религия

По данным переписи 2024 года, население Марокко составляет более 36,8 млн. человек. По данным Всемирного банка, в Марокко проживает около 38 млн человек.

Основной религией страны есть ислам. Подавляющее большинство жителей – мусульмане-сунниты. Именно ислам является государственной религией Марокко.

Почему именно через Марокко мигранты пытаются попасть в Испанию

Главной причиной является география. Марокко на карте расположен максимально близко к Европе, поэтому многие мигранты из разных стран Африки прибывают именно сюда, чтобы попытаться пересечь границу с Испанией.

Одни пытаются добраться до европейского побережья через Гибралтарский пролив, а другие прорваться к испанским анклавам Сеуты или Мелильи. Именно поэтому эти территории регулярно становятся местом миграционных кризисов.

Последний резкий всплеск нелегальных пересечений связывают с распространением информации об изменении правил возвращения мигрантов после решения Верховного суда Испании. Этой ситуацией воспользовались организованные группы, занимающиеся незаконной переправкой людей через границу, что и привело к резкому увеличению количества желающих попасть в Сеуту.

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