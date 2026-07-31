За останні дні десятки тисяч людей потрапили до іспанської Сеути з території Марокко, через що влада Іспанії була змушена посилити охорону кордону та залучити додаткові сили безпеки.

Читайте на Фактах ICTV, чому тікають з Марокко, де розташована країна та які особливості має ця держава.

Де знаходиться Марокко на карті

Марокко — держава на північному заході Африки. Якщо подивитися Марокко на карті світу, можна побачити, що країна має вихід одночасно до Атлантичного океану та Середземного моря.

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На суходолі Марокко межує з Алжиром, а також із територією Західної Сахари. Але на північному узбережжі країни розташовані два автономні міста Іспанії, а саме Сеута та Мелілья. Саме вони є єдиними територіями Європейського Союзу, які мають сухопутний кордон з Африкою.

Через таке розташування Марокко на карті світу країна вже багато років залишається одним із головних транзитних маршрутів для мігрантів з Африки, які прагнуть потрапити до Європи.

Яка відстань від Марокко до Іспанії

Попри те, що Марокко розташоване в Африці, до Європи звідси зовсім недалеко.

Від Марокко до Іспанії країну відділяє Гібралтарська протока. За даними NASA, у найвужчій її частині між двома берегами — лише близько 13 кілометрів. За ясної погоди узбережжя однієї країни можна побачити з території іншої.

Але окрім морського шляху, між країнами існує й сухопутний кордон. Це територія через іспанські анклави Сеуту та Мелілью, які розташовані безпосередньо на території Північної Африки.

Понад п’ять століть ці два міста перебувають під іспанським суверенітетом. Спочатку вони належали Португалії, однак після укладення Лісабонського договору 1668 року Сеута була закріплена за Іспанією. У 1995 році Сеута і Мелілья офіційно отримали статус автономних міст Іспанії.

Марокко: населення та релігія

За даними перепису 2024 року, населення Марокко становить понад 36,8 млн людей. За даними Світового банку, у Марокко проживає близько 38 млн людей.

Основною релігією країни є іслам. Переважна більшість жителів — мусульмани-суніти. Саме іслам є державною релігією Марокко.

Чому саме через Марокко мігранти намагаються потрапити до Іспанії

Головною причиною є географія. Марокко на карті розташоване максимально близько до Європи, тому багато мігрантів із різних країн Африки прибувають саме сюди, щоб спробувати перетнути кордон з Іспанією.

Одні намагаються дістатися європейського узбережжя через Гібралтарську протоку, а інші прорватися до іспанських анклавів Сеути або Мелільї. Саме тому ці території регулярно стають місцем міграційних криз.

Останній різкий сплеск нелегальних перетинів пов’язують із поширенням інформації про зміну правил повернення мігрантів після рішення Верховного суду Іспанії. Цією ситуацією скористалися організовані групи, які займаються незаконним переправленням людей через кордон, що й призвело до різкого збільшення кількості охочих потрапити до Сеути.

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