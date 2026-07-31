В Московской области власти начали публиковать официальные карты укрытий для населения на случай атак беспилотников или ракет. Это произошло после сообщений о возможных ударах по Москве.

Об этом сообщают российские СМИ и местные администрации.

Почему в Подмосковье начали публиковать карты укрытий

30 июля администрация Люберецкого городского округа опубликовала интерактивную карту, на которой обозначены сотни объектов, пригодных для укрытия населения в случае чрезвычайной ситуации.

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В перечень вошли подвалы многоквартирных домов, подземные паркинги, почтовые отделения и другие углубленные помещения.

Аналогичные интерактивные карты уже появились на сайтах администраций Подольского и Одинцовского округов.

В Подольске, в частности, обнародовали информацию не только о местоположении укрытий, но и об их площади и максимальном количестве людей, которых они могут принять. Жителям рекомендуют брать с собой только самое необходимое: документы, лекарства и мобильный телефон с зарядным устройством.

Появление карт совпало по времени с заявлением основателя украинской компании Fire Point Дениса Штилермана, который предположил, что удары баллистическими ракетами по Москве могут начаться уже осенью после завершения испытаний нового вооружения.

Fire Point производит дальнобойные беспилотники FP-1 и крылатые ракеты FP-5 Фламинго. Также компания сообщала о разработке баллистических ракет FP-7 и FP-9. По заявленным характеристикам дальность FP-7 составляет до 300 км, а FP-9 – до 850 км.

После масштабной атаки беспилотников на Московский регион в июне жители Москвы и Подмосковья массово жаловались на отсутствие системы оповещения.

По словам очевидцев, в Раменском, Котельниках, Красногорске и других городах люди узнавали об опасности только после того, как видели дроны или слышали взрывы. Они заявляли, что не получали ни SMS-сообщений, ни сигналов сирен.

Тогда местные власти объясняли, что сирены используют только при подтвержденной непосредственной угрозе жизни, а информацию о местах укрытий публиковать отказывались. Чиновники заявляли, что такие сведения будут доводить до населения только “во время мобилизации и в военное время”.

Теперь администрации нескольких округов Московской области уже открыто публикуют интерактивные карты пунктов временного укрытия для населения.

Напомним, 28 июля Россия заявила об атаке более 30 беспилотников на Москву.

В трех московских аэропортах были введены временные ограничения.

Ночью против 20 июля Москву и область атаковали более 400 дронов: предположительно поражены еще 2 состава Wildberries.

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