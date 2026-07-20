Уночі проти 20 липня Москва та Підмосков’я зазнали масштабної атаки безпілотників.

Про атаку повідомили мер Москви Сергій Собянін та російські Telegram-канали.

Атака на Москву 20 липня: що відомо

За словами Собяніна, з 20:30 19 липня до 05:00 20 липня в напрямку Московського регіону летіло понад 400 безпілотників.

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За його твердженням, більшість дронів нібито було збито силами протиповітряної оборони на підступах до регіону.

— З 20:30 до 05:00 в напрямку Московського регіону летіло понад 400 ворожих безпілотників. Більшість нейтралізовано силами ППО на дальніх підступах. 85 БпЛА знищено на підльоті до Москви, — заявив Собянін.

Водночас російські Telegram-канали повідомили про вибухи та пожежі у Підмосков’ї.

За попередніми даними, під ударом опинилася нафтобаза в Подільську, де після атаки виникла масштабна пожежа.

Офіційної інформації про наслідки удару по об’єкту, а також про можливих постраждалих чи масштаби руйнувань російська влада поки не оприлюднила.

Окрім цього, OSINT-спільноти повідомляють, що цієї ночі під ударом опинилися одразу кілька об’єктів у Московській області.

За попередніми даними, безпілотники атакували:

склад Wildberries в індустріальному парку Південні Ворота (Южные Врата) в Домодєдово;

логістичний хаб Wildberries поблизу Подольська;

нафтобазу в селищі Львовський Подольського району Московської області;

промисловий парк Гривно в Мотовилово.

Про це повідомили OSINT-аналітики з посиланням на відео та геолокацію наслідків атаки.

Інформація про масштаби пошкоджень на цих об’єктах офіційно не підтверджена. Російська влада також не коментувала повідомлення про можливі влучання.

Нагадаємо, що 18 липня після нічної атаки безпілотників у Росії виникли масштабні пожежі на логістичних об’єктах Wildberries у Московській та Тамбовській областях. За даними OSINT-аналітиків, загорівся логістичний центр компанії в Електросталі, який обробляв близько 5–10% усіх замовлень Wildberries у Росії. Також пожежі зафіксували на складі компанії в Котовську Тамбовської області та на нафтобазі в Ногінську.

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