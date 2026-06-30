События ночи 30 июня: атаки на Украину, взрывы в Москве и Монако
В ночь на 30 июня российские войска продолжили обстрелы украинских регионов. Под ударами беспилотников оказались Днепропетровская область и Сумы, где есть раненые и разрушения.
В то же время в России сообщали о массированной атаке беспилотников на Москву и Подмосковье, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары активизировать переговорный процесс между Украиной и РФ.
О главных событиях ночи 30 июня — читайте далее.
- Атака на Днепропетровскую область
- Удары по Сумах
- Ночная атака на Москву
- Эрдоган о переговорах Украины и России
- Удар молнии на Волыни
- Взрыв в Монако: пострадал Вадим Ермолаев
Атака на Днепропетровскую область
В течение ночи российские войска более десяти раз атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками. Под вражеским огнем оказались Никопольский, Днепровский, Каменский и Синельниковский районы.
Больше всего пострадала Никопольщина. Оккупанты били по Никополю, Марганецкой и Червоногригорьевской общинах. В результате обстрелов повреждены предприятие, торговый павильон, многоквартирный и частный дома, а также автомобили.
Ранения получили двое мужчин в возрасте 43 и 65 лет. Оба госпитализированы, врачи оценивают их состояние как средней тяжести.
В Днепровском районе под ударом оказалась Николаевская община. Там из-за атаки загорелся склад с зерном. Пострадала 56-летняя женщина, ее также госпитализировали.
В Каменском районе российские войска атаковали Криничанскую общину, а на Синельниковщине — Новопавловскую и Богиновскую общины. В результате ударов уничтожен трактор и поврежден частный жилой дом.
Удары по Сумам
Ночью российский беспилотник типа Молния попал в автостоянку в Ковпаковском районе Сум. На месте возник пожар, который спасателям удалось локализовать.
В результате удара повреждены по меньшей мере четыре грузовых автомобиля и хозяйственная постройка. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Уже утром оккупанты повторно атаковали город. Целью стала автозаправочная станция в Заречном районе Сум. В результате удара повреждена инфраструктура АЗС, однако информации о пострадавших пока не поступало.
Ночная атака на Москву
С вечера 29 июня и в течение всей ночи российские власти сообщали об атаке беспилотников на Москву и Московскую область.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны якобы сбили 61 беспилотник. На местах падения обломков работали экстренные службы.
В то же время российские Telegram-каналы сообщали о взрывах в городе Дубна на севере Московской области. По информации канала Supernova+, под удар мог попасть Центр космической связи Дубна, над районом был виден густой черный дым. Официального подтверждения этой информации российские власти не предоставляли.
Эрдоган о переговорах Украины и России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцом заявил, что Анкара продолжает работать над восстановлением переговорного процесса между Украиной и Россией.
По словам турецкого лидера, Турция и в дальнейшем будет прилагать дипломатические усилия для достижения длительного мира и создания условий для возобновления прямых переговоров между сторонами.
Кроме войны в Украине, собеседники обсудили предстоящий саммит НАТО, который должен состояться в Анкаре 7-8 июля. Эрдоган подчеркнул необходимость укрепления европейской обороны и сохранения трансатлантического единства в рамках блока.
Удар молнии на Волыни
В селе Озеро Киверцовской общины Волынской области молния попала вблизи водоема, где находились люди.
После удара семеро отдыхающих, среди которых четверо детей, потеряли сознание. На место оперативно прибыли медики и полицейские, которые помогали транспортировать пострадавших к автомобилям скорой помощи.
Все пострадавшие были госпитализированы. Кроме этого, из-за непогоды правоохранители выезжали на многочисленные вызовы в Луцком и Ковельском районах, где сильный ветер повредил здания и транспортные средства.
Взрыв в Монако: пострадал Вадим Ермолаев
Вечером 29 июня в холле многоквартирного дома в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его жена и 13-летний сын.
По информации BFMTV, неизвестный оставил в помещении рюкзак со взрывным устройством, которое сдетонировало, когда в здание зашли люди.
Ермолаев и его жена находятся в критическом состоянии, их сын получил более легкие травмы. Еще четырех человек госпитализировали из-за сильного психологического шока.
Прокуратура Монако, предварительно, рассматривает инцидент как возможный теракт. Правоохранители уже анализируют записи камер видеонаблюдения и устанавливают личность мужчины, который оставил взрывное устройство.
Вадим Ермолаев — бизнесмен из Днепра и основатель корпорации Alef. В 2019 году он отказался от украинского гражданства, оставив только гражданство Кипра. С декабря 2023 года находится под санкциями Украины из-за решения СНБО.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 587-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.