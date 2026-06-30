В ночь на 30 июня российские войска продолжили обстрелы украинских регионов. Под ударами беспилотников оказались Днепропетровская область и Сумы, где есть раненые и разрушения.

В то же время в России сообщали о массированной атаке беспилотников на Москву и Подмосковье, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары активизировать переговорный процесс между Украиной и РФ.

О главных событиях ночи 30 июня — читайте далее.

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Атака на Днепропетровскую область

В течение ночи российские войска более десяти раз атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками. Под вражеским огнем оказались Никопольский, Днепровский, Каменский и Синельниковский районы.

Больше всего пострадала Никопольщина. Оккупанты били по Никополю, Марганецкой и Червоногригорьевской общинах. В результате обстрелов повреждены предприятие, торговый павильон, многоквартирный и частный дома, а также автомобили.

Ранения получили двое мужчин в возрасте 43 и 65 лет. Оба госпитализированы, врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

В Днепровском районе под ударом оказалась Николаевская община. Там из-за атаки загорелся склад с зерном. Пострадала 56-летняя женщина, ее также госпитализировали.

В Каменском районе российские войска атаковали Криничанскую общину, а на Синельниковщине — Новопавловскую и Богиновскую общины. В результате ударов уничтожен трактор и поврежден частный жилой дом.

Удары по Сумам

Ночью российский беспилотник типа Молния попал в автостоянку в Ковпаковском районе Сум. На месте возник пожар, который спасателям удалось локализовать.

В результате удара повреждены по меньшей мере четыре грузовых автомобиля и хозяйственная постройка. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Уже утром оккупанты повторно атаковали город. Целью стала автозаправочная станция в Заречном районе Сум. В результате удара повреждена инфраструктура АЗС, однако информации о пострадавших пока не поступало.

Ночная атака на Москву

С вечера 29 июня и в течение всей ночи российские власти сообщали об атаке беспилотников на Москву и Московскую область.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны якобы сбили 61 беспилотник. На местах падения обломков работали экстренные службы.

В то же время российские Telegram-каналы сообщали о взрывах в городе Дубна на севере Московской области. По информации канала Supernova+, под удар мог попасть Центр космической связи Дубна, над районом был виден густой черный дым. Официального подтверждения этой информации российские власти не предоставляли.

Эрдоган о переговорах Украины и России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцом заявил, что Анкара продолжает работать над восстановлением переговорного процесса между Украиной и Россией.

По словам турецкого лидера, Турция и в дальнейшем будет прилагать дипломатические усилия для достижения длительного мира и создания условий для возобновления прямых переговоров между сторонами.

Кроме войны в Украине, собеседники обсудили предстоящий саммит НАТО, который должен состояться в Анкаре 7-8 июля. Эрдоган подчеркнул необходимость укрепления европейской обороны и сохранения трансатлантического единства в рамках блока.

Удар молнии на Волыни

В селе Озеро Киверцовской общины Волынской области молния попала вблизи водоема, где находились люди.

После удара семеро отдыхающих, среди которых четверо детей, потеряли сознание. На место оперативно прибыли медики и полицейские, которые помогали транспортировать пострадавших к автомобилям скорой помощи.

Все пострадавшие были госпитализированы. Кроме этого, из-за непогоды правоохранители выезжали на многочисленные вызовы в Луцком и Ковельском районах, где сильный ветер повредил здания и транспортные средства.

Взрыв в Монако: пострадал Вадим Ермолаев

Вечером 29 июня в холле многоквартирного дома в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его жена и 13-летний сын.

По информации BFMTV, неизвестный оставил в помещении рюкзак со взрывным устройством, которое сдетонировало, когда в здание зашли люди.

Ермолаев и его жена находятся в критическом состоянии, их сын получил более легкие травмы. Еще четырех человек госпитализировали из-за сильного психологического шока.

Прокуратура Монако, предварительно, рассматривает инцидент как возможный теракт. Правоохранители уже анализируют записи камер видеонаблюдения и устанавливают личность мужчины, который оставил взрывное устройство.

Вадим Ермолаев — бизнесмен из Днепра и основатель корпорации Alef. В 2019 году он отказался от украинского гражданства, оставив только гражданство Кипра. С декабря 2023 года находится под санкциями Украины из-за решения СНБО.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 587-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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