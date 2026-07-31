У Московській області влада почала публікувати офіційні карти укриттів для населення на випадок атак безпілотників або ракет. Це відбулося після повідомлень про можливі удари по Москві.

Про це повідомляють російські ЗМІ та місцеві адміністрації.

Чому у Підмосков’ї почали публікувати карти укриттів

30 липня адміністрація Люберецького міського округу опублікувала інтерактивну карту, на якій позначено сотні об’єктів, придатних для укриття населення у разі надзвичайної ситуації.

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До переліку увійшли підвали багатоквартирних будинків, підземні паркінги, поштові відділення та інші заглиблені приміщення.

Аналогічні інтерактивні карти вже з’явилися на сайтах адміністрацій Подільського та Одінцовського округів.

У Подільську, зокрема, оприлюднили інформацію не лише про місце розташування укриттів, а й про їхню площу та максимальну кількість людей, яких вони можуть прийняти. Мешканцям рекомендують брати із собою лише найнеобхідніше: документи, ліки та мобільний телефон із зарядним пристроєм.

Поява карт збіглася у часі із заявою засновника української компанії Fire Point Дениса Штілермана, який припустив, що удари балістичними ракетами по Москві можуть розпочатися вже восени після завершення випробувань нового озброєння.

Fire Point виробляє далекобійні безпілотники FP-1 і крилаті ракети FP-5 Фламінго. Також компанія повідомляла про розробку балістичних ракет FP-7 та FP-9. За заявленими характеристиками, дальність FP-7 становить до 300 км, а FP-9 – до 850 км.

Після масштабної атаки безпілотників на Московський регіон у червні жителі Москви та Підмосков’я масово скаржилися на відсутність системи оповіщення.

За словами очевидців, у Раменському, Котельниках, Красногорську та інших містах люди дізнавалися про небезпеку лише після того, як бачили дрони або чули вибухи. Вони заявляли, що не отримували ані SMS-повідомлень, ані сигналів сирен.

Тоді місцева влада пояснювала, що сирени використовують лише за умови підтвердженої безпосередньої загрози життю, а інформацію про місця укриттів публікувати відмовлялися. Чиновники заявляли, що такі відомості доводитимуть до населення лише “під час мобілізації та у воєнний час”.

Тепер адміністрації кількох округів Московської області вже відкрито публікують інтерактивні карти пунктів тимчасового укриття для населення.

Нагадаємо, 28 липня Росія заявила про атаку понад 30 безпілотників на Москву.

У трьох московських аеропортах запровадили тимчасові обмеження.

Вночі проти 20 липня Москву та область атакували понад 400 дронів: імовірно уражені ще 2 склади Wildberries.

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