Крупнейший российский маркетплейс Wildberries начал поиск складских помещений в Казахстане после серии ударов украинских беспилотников по логистическим объектам на территории России.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Как Wildberries ищет новые логистические площадки

Российское издание Коммерсант пишет со ссылкой на источники на рынке недвижимости, что компания ищет помещения площадью около 100 тыс. кв. метров.

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Один из источников также заявил, что Wildberries готов арендовать все доступные складские площади в Казахстане.

Причиной такого решения называют атаки украинских беспилотников по логистическим центрам на территории России. Маркетплейс стремится распределить свои мощности и снизить риски для работы.

В то же время найти крупные складские помещения в Казахстане может быть сложно.

По данным NF Group, в конце 2025 года в стране было около 1,9 млн кв. метров качественных логистических площадей. При этом свободными оставались лишь 5,8%.

Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов отметил, что на казахстанском рынке нет единого складского комплекса площадью 100 тыс. кв. метров.

По состоянию на конец июня 2026 года общая площадь свободных складских помещений в Казахстане составляла около 130 тыс. кв. метров, однако они расположены в разных городах.

В РФ опасаются новых атак на склады

Параллельно Wildberries рассматривает возможность расширения логистической инфраструктуры в России. Однако владельцы свободных складов не спешат заключать новые договоры аренды с маркетплейсами из-за рисков атак беспилотников.

Ранее в Wildberries заявляли, что стандартные страховые полисы для складских помещений не покрывают ущерб, нанесенный ударами БПЛА.

В пресс-службе компании заявили, что развитие логистической сети в странах присутствия является плановой работой. В частности, в Казахстане продолжается строительство логистического центра площадью более 100 тыс. кв. метров в Алматы и объекта площадью более 160 тыс. кв. метров в Астане.

В компании добавили, что в настоящее время основные организационные усилия направлены на перераспределение товаров между различными складами, чтобы обеспечить стабильность работы партнеров.

Напомним, 29 июля в Рязани во время атаки БПЛА прогремела серия взрывов и сработала ПВО.

Wildberries временно приостановил работу сортировочного комплекса Рязань: Тюшевская.

25 июля в Екатеринбурге после объявления воздушной тревоги вспыхнул пожар возле логистического центра Wildberries.

А в ночь на 24 июля беспилотники атаковали как минимум три объекта Wildberries.

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