В России сообщили об атаке беспилотников на два логистических центра Wildberries. После ударов на складах под Пензой и в Сарапуле (Удмуртская Республика) вспыхнули пожары, а сотрудников эвакуировали.

Об атаке заявили губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова, а также пресс-служба объединенной компании Russ & Wildberries (RWB).

Атака на склад Wildberries под Пензой 30 июля: что известно

В ночь на 30 июля жители Пензы сообщили о взрывах и пожаре. В регионе объявили ракетную тревогу и ввели план Ковер, который предусматривает ограничение полётов гражданской авиации.

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OSINT-аналитики ASTRA после просмотра видео пришли к выводу, что пожар начался на логистическом центре Wildberries в селе Мастиновка Бессоновского района Пензенской области.

Губернатор Олег Мельниченко подтвердил атаку дронов на склад Wildberries. По его словам, один человек получил ранение, а около 200 сотрудников эвакуировали.

На территории логистического комплекса разгорелся масштабный пожар, который тушат пожарно-спасательные подразделения.

Пожар на складе Wildberries в Удмуртии 30 июля: что известно

Еще один логистический комплекс Wildberries атаковали в городе Сарапуле (Удмуртская Республика).

В компании Russ & Wildberries сообщили, что после объявления воздушной тревоги персонал своевременно эвакуировали. В результате атаки на территории логистического центра возник пожар.

По предварительным данным, пострадавших нет.

OSINT-проект ASTRA также определил место возгорания и подтвердил, что дым поднимается над логистическим комплексом Wildberries по адресу Ижевский тракт, 22 в Сарапуле.

Исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова подтвердила атаку беспилотников на одно из предприятий республики, не называя его.

В компании заявили, что логистические цепочки уже перестроили, а прием товаров и отгрузку заказов осуществляют через другие логистические центры.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр) тоже отреагировал на удары по логистическим центрам Wildberries.

В своем Telegram он иронично написал: “Посылка не придет”, перечислив города, где в последнее время атаковали логистические объекты маркетплейса, в частности Краснодар, Невинномыск, Сарапул и Мастиновку.

В посте он намекнул, что серия ударов по логистической инфраструктуре РФ продолжается.

Напомним, что накануне стало известно, что крупнейший российский маркетплейс начал искать большие складские помещения в Казахстане после ударов украинских дронов по объектам компании в России.

По информации The Moscow Times, Wildberries рассматривает возможность аренды складских площадей общей площадью около 100 тыс. кв. м, чтобы распределить логистические мощности и снизить риски для бизнеса.

При этом компания заявляла, что стандартные страховые полисы не покрывают ущерб, нанесенный ударами БпЛА, а основные усилия сейчас направлены на перераспределение товаров между разными логистическими центрами.

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