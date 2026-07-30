Утром 30 июля в Люблинском воеводстве Польши, в частности в Люблине, включили сирены из-за воздушной угрозы. Перед этим польское военное командование сообщило о поднятии авиации на фоне массированной атаки России на Украину.

В Люблине включали сирены во время ночной атаки на Украину

Как пишет WP, сигнал тревоги в Люблине раздался около 3:50 по местному времени — в 4:50 по Киеву. Местные жители публиковали видео с сиренами в социальных сетях.

Представитель воеводы Люблинского воеводства Марчин Бубич подтвердил, что информация об угрозе поступила от Правительственного центра безопасности и была достоверной.

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Приблизительно в 3:59 в городе раздался сигнал об отмене воздушной угрозы.

Сирены также включили в большинстве населенных пунктов воеводства, кроме его северной части. В частности, предупреждение слышали в Красноставе.

Мэр города Даниэль Мицюла сообщил, что сигнал поступил из-за многочисленных российских ракетных ударов по Украине, в том числе вблизи польской границы. По его словам, система оповещения сработала в соответствии с установленными процедурами, а после отбоя жителей отдельно проинформировали об отмене угрозы.

Все центры кризисного управления поддерживают связь с воеводой, а ситуацию постоянно отслеживают и проверяют.

В Люблинском воеводстве Польши, вблизи населенных пунктов Тарнава-Колония и Токары, полицейские обнаружили кратер и разбросанные обломки неидентифицированного объекта, в настоящее время продолжаются оперативные мероприятия.

Напомним, что в ночь на 30 июля Россия совершила массированную воздушную атаку на Украину.

В результате прямого попадания в частный дом в пригороде Кривого Рога погибли двое детей и четверо взрослых. В Киеве известно об одном погибшем и двух пострадавших.

Во Львове повреждены жилые дома, есть раненые. Под завалами продолжаются поиски людей.

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