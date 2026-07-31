Ракета, яка в ніч проти 30 липня залетіла до повітряного простору Польщі та впала в Люблінському воєводстві, була російською крилатою ракетою Х-101, повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

У Польщі офіційно підтвердили падіння російської ракети Х-101

В ефірі RMF FM Цезарій Томчик сказав, що польська сторона може з упевненістю підтвердити тип ракети. Після падіння на землю вона вибухнула.

Томчик зазначив, що Х-101 здатна нести різні типи боєголовок, зокрема ядерні.

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Під час масованої атаки РФ по Україні польські військові відстежували близько 70 ракет. Приблизно о 03:00 близько 20 із них рухалися в напрямку польського кордону.

Більшість цих цілей, за словами заступника міністра, українська протиповітряна оборона знищила ще над територією України.

Одну з ракет переслідував український пілот. Однак приблизно за 20 секунд до її входження у повітряний простір Польщі він був змушений припинити переслідування.

Український літак не міг перетнути польський кордон через ризик, що його можуть помилково атакувати польські винищувачі F-16.

Томчик наголосив, що польські військові від самого початку контролювали ситуацію та координували свої дії.

Водночас у Варшаві поки не можуть встановити, чи було порушення повітряного простору навмисною провокацією Росії. За словами заступника міністра, наразі не можна виключати жодної версії.

Він додав, що з’ясувати наміри російської сторони можна буде передусім завдяки розвідувальним даним. При цьому Польща очікує, що подібні інциденти або провокації можуть повторюватися.

Водночас під час брифінгу для медіа речник Окружної прокуратури в Любліні Марцін Козак повідомив, що ракета, яка впала у Польщі, була виготовлена у другому кварталі 2026 року в Московській області.

– Попередні дії з огляду місця і виявлених слідів, тобто елементів повітряного об’єкта, дозволяють нам однозначно ствердити, з яким об’єктом ми маємо cправу. Йдеться про ракету X-101, виготовлену у другому кварталі 2026 року в одному з підприємств на території Московської області, – повідомив він.

За його словами, в четвер увечері до Польщі прибув український експерт, який узяв участь в ідентифікації об’єкта.

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що під час масованого російського удару по Україні повітряний простір країни, ймовірно, порушила ракета Х-101.

За його словами, польські військові були готові збити ціль, якби вона продовжила політ.

Туск наголосив, що армія, пілоти та інші відповідальні служби відреагували на інцидент швидко й ефективно. Інформації про постраждалих або руйнування внаслідок падіння ракети немає.

Перед цим польська поліція повідомила, що поблизу населених пунктів Тарнава-Колонія і Токари у Люблінському воєводстві виявили кратер та уламки невідомого об’єкта.

На місце направили поліцейських і фахівців із боротьби з тероризмом. Правоохоронці розпочали розслідування.

Через інцидент Дональд Туск скликав координаційну групу. Він разом із міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем вирушив до Любліна для участі в її роботі.

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російська ракета Х-101 перетнула польський кордон і порушила повітряний простір НАТО.

За його словами, цей інцидент вкотре доводить необхідність термінового посилення української протиповітряної оборони, оскільки вона захищає не лише Україну, а й усю євроатлантичну спільноту.

Сибіга наголосив, що Україна та Польща мають зосередитися на протидії спільній російській загрозі, а наявні розбіжності відкласти заради спільної безпеки.

Він також повідомив, що Київ інформує партнерів і міжнародні організації про наслідки російської атаки та закликає посилити підтримку України й тиск на РФ.

Джерело : Укрінформ

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