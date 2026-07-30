Вночі 30 липня під час масованої російської атаки по Україні повітряний простір Польщі порушила російська крилата ракета Х-101.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Російська ракета залетіла до Польщі

Раніше Оперативне командування Збройних Сил Польщі повідомило, що вночі польські та союзницькі засоби розвідки зафіксували інтенсивну активність російської стратегічної авіації. Через потенційну загрозу у бойову готовність привели сили протиповітряної оборони, зокрема чергові винищувачі та літак дальнього радіолокаційного виявлення.

Зараз дивляться

За даними польських військових, радіолокаційні засоби відстежували щонайменше кілька десятків російських ракет, які рухалися над західними регіонами України та могли становити загрозу для польського повітряного простору.

О 03:29 один із повітряних об’єктів наблизився до польського кордону на відстань близько 5 км, після чого змінив курс і повернув на схід.

Водночас о 03:40 у повітряному просторі Польщі виявили невідомий об’єкт, який рухався у західному напрямку. Для його перехоплення та ідентифікації підняли винищувач F-16, однак уже о 03:46 об’єкт зник із радарів до того, як його вдалося остаточно ідентифікувати.

Для перевірки інформації до району направили вертоліт Мі-24. Його екіпаж визначив ймовірне місце падіння об’єкта на незабудованій території поблизу населеного пункту Тарнава-Колонія Люблінського воєводства. На місці працюють пошуково-рятувальні групи та інші екстрені служби.

Виданню Wirtualna Polska джерело в уряді повідомило, що вночі в Люблінському воєводстві впала російська ракета.

— Усе вказує на те, що це була російська ракета, — сказало джерело в польському уряді.

Туск збирає нараду

Очільник польського уряду Дональд Туск скликав нараду у зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі під час масованої російської атаки на Україну.

– Під час масованого ракетного удару Росії по заходу України зафіксовано порушення повітряного простору Польщі. У зв’язку з цим я скликав координаційну групу за участю міністра оборони та відповідних служб, які вже багато годин працюють на місці події та систематично надають мені інформацію про всі обставини інциденту, – повідомив Дональд Туск.

Заява МЗС України

Згодом глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що йдеться саме про російську крилату ракету Х-101, яка під час масованого удару по Україні перетнула польський повітряний простір.

За словами міністра, цей інцидент є ще одним підтвердженням того, що посилення протиповітряної оборони України має бути першочерговим завданням і водночас гарантією безпеки всієї євроатлантичної спільноти.

Сибіга повідомив, що загалом Росія застосувала проти України 74 ракети, значна частина яких була балістичною, а також сотні ударних дронів.

Унаслідок російського удару, за словами очільника МЗС, у Дніпропетровській області загинули батьки та троє дітей після прямого влучання ракети у житловий будинок. Ще двох дітей вдалося врятувати з-під завалів.

Також ракета влучила у житлову забудову Львова, де постраждали десятки людей, серед яких є діти. Пошкоджено два дитячі садки та школу, а рятувальні роботи тривають.

Крім того, цивільні жертви та поранені є у Києві, Полтаві, Харкові, Миколаєві, Сумській області, Вінниці, Черкасах та інших регіонах. За попередніми даними, внаслідок атаки по всій Україні загинули щонайменше вісім людей, ще десятки отримали поранення.

Міністр наголосив, що російське вторгнення ракети до Польщі вкотре демонструє необхідність якнайшвидшого посилення протиракетної оборони України та всієї Європи.

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