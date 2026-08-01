Глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху в 2023 году заблокировал передачу Украине систем ПВО Iron Dome через право вето, предусмотренное соглашением между США и Израилем.

Об этом написало издание The Washington Post на фоне новых дискуссий в Конгрессе США по расширению американо-израильского оборонного сотрудничества.

По данным издания, в 2023 году ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм поддержал инициативу передачи Украине батарей системы противовоздушной обороны Iron Dome (Железный купол), которые были приобретены на средства американского бюджета и находились на территории США. Однако реализовать этот план не удалось из-за отрицания тогдашнего премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

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Как отмечает The Washington Post, Нетаньяху воспользовался правом окончательного согласования экспорта системы, которое Израиль получил в соответствии с соглашением о совместном производстве Iron Dome с Соединенными Штатами.

Хотя батареи были оплачены американскими налогоплательщиками, без одобрения израильской стороны Вашингтон не мог передать их третьему государству.

Сенатор-демократ Крис Ван Голлен заявил, что именно это право вето фактически заблокировало передачу Украине системы, которая могла бы усилить защиту гражданского населения от российских ракетных ударов.

Израиль объяснил свою позицию

В израильском посольстве в Вашингтоне объяснили, что главной причиной отказа стали опасения по поводу возможного попадания технологий Iron Dome в Иран.

В то же время, дипломаты подчеркнули, что вместо этого Израиль вернул Соединенным Штатам батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые США впоследствии могли использовать для поддержки Украины.

История с блокировкой передачи Iron Dome снова оказалась в центре внимания после того, как Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета в размере $1,15 трлн.

Документ предусматривает существенное расширение оборонного сотрудничества между США и Израилем – от противоракетной обороны до искусственного интеллекта, кибербезопасности, квантовых технологий, биотехнологий и систем направленной энергии.

Часть американских законодателей выступает против этой инициативы, потому что опасается, что расширение совместных программ усилит возможность Израиля влиять на решение США по передаче отдельных военных технологий союзникам, в частности Украине.

Сенатор Крис Ван Голлен заявил, что ситуация с Iron Dome стала примером того, как американские системы, профинансированные за счет налогоплательщиков США, могут оставаться недоступными для партнеров из-за права вето другого государства.

Источник : The Washington Post

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