Нетаньяху хочет поговорить с Зеленским о перехвате Шахедов — СМИ
Израиль инициировал разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским о сотрудничестве в перехвате иранских дронов.
Об этом сообщает израильское издание Ynet со ссылкой на заявление посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука.
Беседа Нетаньяху и Зеленского о защите от Шахедов
Как отмечает издание, запрос на переговоры поступил от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Посол Украины подтвердил подготовку к диалогу с израильской стороной.
— Из-за ограничений в расписании разговор еще не состоялся, но я надеюсь, что он состоится в ближайшее время, — сообщил Евгений Корнийчук в комментарии для РБК-Украина.
По данным Ynet, просьба со стороны Израиля связана с большим опытом Украины в перехвате беспилотников иранского производства, а также с намерением наладить израильско-украинское сотрудничество в этой сфере.
Корнийчук добавил, что беседа Владимира Зеленского и Биньямина Нетаньяху может состояться в начале следующей недели.
Напомним, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не помогает Соединённым Штатам в защите от беспилотников.
По его словам, США в этом не нуждаются, поскольку располагают собственными дронами-перехватчиками.
Ранее Владимир Зеленский говорил, что 11 стран направили Украине запросы о помощи в перехвате и сбивании иранских Шахедов.
Среди них — США, страны Европы и государства, граничащие с Ираном.