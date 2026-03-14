Израиль инициировал разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским о сотрудничестве в перехвате иранских дронов.

Об этом сообщает израильское издание Ynet со ссылкой на заявление посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука.

Беседа Нетаньяху и Зеленского о защите от Шахедов

Как отмечает издание, запрос на переговоры поступил от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Сейчас смотрят

Посол Украины подтвердил подготовку к диалогу с израильской стороной.

— Из-за ограничений в расписании разговор еще не состоялся, но я надеюсь, что он состоится в ближайшее время, — сообщил Евгений Корнийчук в комментарии для РБК-Украина.

По данным Ynet, просьба со стороны Израиля связана с большим опытом Украины в перехвате беспилотников иранского производства, а также с намерением наладить израильско-украинское сотрудничество в этой сфере.

Корнийчук добавил, что беседа Владимира Зеленского и Биньямина Нетаньяху может состояться в начале следующей недели.

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не помогает Соединённым Штатам в защите от беспилотников.

По его словам, США в этом не нуждаются, поскольку располагают собственными дронами-перехватчиками.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что 11 стран направили Украине запросы о помощи в перехвате и сбивании иранских Шахедов.

Среди них — США, страны Европы и государства, граничащие с Ираном.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.