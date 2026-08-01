Голова ізраїльського уряду Беньямін Нетаньягу у 2023 році заблокував передання Україні систем ППО Iron Dome через право вето, передбачене угодою між США та Ізраїлем.

Про це написало видання The Washington Post на тлі нових дискусій у Конгресі США щодо розширення американсько-ізраїльської оборонної співпраці.

За даними видання, у 2023 році нині покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримав ініціативу передання Україні батарей системи протиповітряної оборони Iron Dome (Залізний купол), які були придбані коштом американського бюджету та перебували на території США. Однак реалізувати цей план не вдалося через заперечення тодішнього прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

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Чому Україні не передали системи Залізний купол

Як зазначає The Washington Post, Нетаньягу скористався правом остаточного погодження експорту системи, яке Ізраїль отримав відповідно до угоди про спільне виробництво Iron Dome зі Сполученими Штатами.

Хоча батареї були оплачені американськими платниками податків, без схвалення ізраїльської сторони Вашингтон не міг передати їх третій державі.

Сенатор-демократ Кріс Ван Голлен заявив, що саме це право вето фактично заблокувало передачу Україні системи, яка могла б посилити захист цивільного населення від російських ракетних ударів.

Ізраїль пояснив свою позицію

В ізраїльському посольстві у Вашингтоні пояснили, що головною причиною відмови стали побоювання щодо можливого потрапляння технологій Iron Dome до Ірану.

Водночас дипломати наголосили, що замість цього Ізраїль повернув Сполученим Штатам батареї зенітно-ракетних комплексів Patriot, які США згодом могли використати для підтримки України.

Історія з блокуванням передання Iron Dome знову опинилася в центрі уваги після того, як Палата представників США схвалила проєкт оборонного бюджету обсягом $1,15 трлн.

Документ передбачає суттєве розширення оборонної співпраці між США та Ізраїлем — від протиракетної оборони до штучного інтелекту, кібербезпеки, квантових технологій, біотехнологій та систем спрямованої енергії.

Частина американських законодавців виступає проти цієї ініціативи, бо побоюється, що розширення спільних програм посилить можливість Ізраїлю впливати на рішення США щодо передачі окремих військових технологій союзникам, зокрема Україні.

Сенатор Кріс Ван Голлен заявив, що ситуація з Iron Dome стала прикладом того, як американські системи, профінансовані коштом платників податків США, можуть залишатися недоступними для партнерів через право вето іншої держави.

Джерело : The Washington Post

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