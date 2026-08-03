Со 2 августа в странах Европейского Союза начали действовать новые требования по прозрачности использования систем искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Предостережение от Еврокомиссии

Теперь пользователей должны четко информировать, когда они взаимодействуют с ИИ или просматривают контент, созданный или измененный с его помощью.

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В Брюсселе отмечают, что развитие технологий искусственного интеллекта все больше усложняет распознавание контента, созданного человеком, от материалов, сгенерированных алгоритмами. А это создает риски распространения дезинформации, мошенничества, подделок, манипуляций общественным мнением и т.д.

Согласно новым правилам, созданную с помощью ИИ информацию обязательно нужно будет маркировать. В частности, это касается дипфейков – изображений, аудио- и видеоматериалов, имитирующих реальных людей, места, объекты или события. Также требования распространяются на системы распознавания чувств и биометрической классификации.

Кроме того, сказываться должны и сгенерированные искусственным интеллектом тексты, касающиеся вопросов общественного интереса, если такие материалы не прошли проверку человеком.

Отдельная обязанность введена для разработчиков и операторов чат-ботов, виртуальных помощников, ИИ-агентов и цифровых аватаров. Они должны ясно сообщать пользователям, что общение происходит не с человеком, а с системой искусственного интеллекта.

Еврокомиссия подготовила рекомендации

Еврокомиссия подготовила рекомендации и набор специальных икон, которые могут использоваться для обозначения контента, созданного ИИ.

Контролируют выполнение новых правил национальные органы рыночного надзора, Европейское бюро по искусственному интеллекту и Европейский инспектор по защите данных в случаях, касающихся учреждений ЕС.

За нарушение требований по прозрачности предусмотрены значительные штрафы. В частности, для компаний штраф может достигать €15 млн или 3% глобального годового оборота, а для институтов и агентств Евросоюза — до €750 тыс. Для малого и среднего бизнеса будут применять принцип пропорциональности.

В ЕС Закон об искусственном интеллекте вступил в силу еще 1 августа 2024, однако его положения вводятся поэтапно. Документ должен создать единые правила использования ИИ в ЕС.

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