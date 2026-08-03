З 2 серпня в країнах Європейського Союзу почали діяти нові вимоги щодо прозорості використання систем штучного інтелекту (ШІ).

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Застереження Єврокомісії

Відтепер користувачів мають чітко інформувати, коли вони взаємодіють із ШІ або переглядають контент, створений чи змінений за його допомогою.

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У Брюсселі наголошують, що розвиток технологій штучного інтелекту дедалі більше ускладнює розпізнавання контенту, створеного людиною, від матеріалів, згенерованих алгоритмами. А це створює ризики поширення дезінформації, шахрайства, підробок, маніпуляцій громадською думкою тощо.

Згідно з новими правилами, створену за допомогою ШІ інформацію обов’язково потрібно буде маркувати. Зокрема, це стосується діпфейків — зображень, аудіо- та відеоматеріалів, які імітують реальних людей, місця, об’єкти чи події. Також вимоги поширюються на системи розпізнавання емоцій і біометричної класифікації.

Крім того, позначатися мають і згенеровані штучним інтелектом тексти, що стосуються питань суспільного інтересу, якщо такі матеріали не пройшли перевірку людиною.

Окремий обов’язок запроваджено для розробників і операторів чат-ботів, віртуальних помічників, ШІ-агентів та цифрових аватарів. Вони повинні чітко повідомляти користувачів, що спілкування відбувається не з людиною, а із системою штучного інтелекту.

Єврокомісія підготувала рекомендації

Єврокомісія підготувала рекомендації та набір спеціальних піктограм, які можуть використовуватися для позначення контенту, створеного ШІ.

Контролюватимуть виконання нових правил національні органи ринкового нагляду, Європейське бюро з питань штучного інтелекту та Європейський інспектор із захисту даних у випадках, що стосуються установ ЄС.

За порушення вимог щодо прозорості передбачені значні штрафи. Зокрема, для компаній штраф може сягати €15 млн або 3% глобального річного обороту, а для інституцій та агентств Євросоюзу — до €750 тис. Для малого та середнього бізнесу застосовуватимуть принцип пропорційності.

У ЄС Закон про штучний інтелект набув чинності ще 1 серпня 2024 року, однак його положення вводяться поетапно. Документ має створити єдині правила використання ШІ в ЄС.

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