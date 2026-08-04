Литва в межах угоди про оборонну співпрацю з Україною має намір налагодити виробництво українських дронів на своїй території.

Про це заявив міністр оборони країни Робертас Каунас, пише LRT.

Литва запускає виробництво українських дронів

За словами міністра, реалізація цього проєкту відбуватиметься шляхом спільних інвестицій відповідно до угоди про співпрацю в оборонній промисловості, яку Вільнюс і Київ підписали у травні 2026 року.

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– У нас є угода з Україною, Drone Deal. Наразі в команді Міністерства оборони внесені зміни, щоб залучити ключових спеціалістів, які почнуть втілювати цю угоду в практичних рішеннях на місцях, щоб ми могли локалізувати виробництво українських дронів у Литві, – сказав Каунас.

Міністр повідомив, що безпілотники вироблятимуть у Литві з використанням українських технологій.

Він переконаний, що цей проєкт буде взаємовигідним для обох держав, оскільки передбачає спільні інвестиції та має розширити виробничі можливості України і зміцнити литовську економіку та оборонно-промисловий комплекс.

Раніше виконавчий директор агентства зі сприяння інвестиціям Invest Lithuania Еліюс Чівіліс заявляв, що кілька українських інвесторів оборонної промисловості вже отримали схвалення від влади країни на започаткування своєї діяльності.

У червні Каунас звертався до заснованої українцями компанії в Люксембурзі LuxUAV із проханням провести випробування своїх БпЛА на території Литви.

13 травня в ОПУ повідомили, що президенти України та Литви Володимир Зеленський і Гітанас Науседа підписали угоду про співробітництво у сфері оборонної експертизи та оборонної промисловості у форматі Drone Deal.

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