Из-за угрозы съемки атак: Wildberries ввел запрет на смартфоны для работников складов
- Wildberries запретил работникам складов приносить смартфоны
- С 3 августа разрешены только кнопочные телефоны без камер.
- В компании объяснили решение риском фото- и видеофиксации во время воздушных тревог.
В России с 3 августа сотрудникам Wildberries запретили проносить на склады свои смартфоны.
Об этом сообщает издание Медуза со ссылкой на Telegram-канал Клуб партнеров на маркетплейсах.
Запрет на смартфоны
Отмечается, что фото- и видеосъемка во время воздушной тревоги угрожают безопасности и могут быть раскрыты позиции сил противовоздушной обороны. А это в свою очередь нарушает законодательство Российской Федерации и может повлечь административную и уголовную ответственность.
Сотрудникам разрешили использовать только кнопочные мобильные телефоны без камер.
— Чтобы исключить подобные риски, с 3 августа, на территории складских объектов разрешается проносить только кнопочные мобильные телефоны, без камер. Они позволят оставаться на связи с близкими и при этом соблюдать требования безопасности, — говорится в сообщении Клуба партнеров на маркетплейсах.
Стоит отметить, что в десятках регионов России, включая Москву, действует запрет на съемку последствий украинских атак.
Сегодня на рассвете украинские ударные дроны FP-1 атаковали логистический центр Wildberries во Владимирской области России. После атаки там разгорелся масштабный пожар.
Первые масштабные сообщения о поражениях логистических центров Wildberries появились 18 июля. По данным OSINT-аналитиков, после ночной атаки возникли пожары на складе компании в Электростали Московской области, а также в Котовске в Тамбовской области.
Фото: Exilenova+