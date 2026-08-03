В России с 3 августа сотрудникам Wildberries запретили проносить на склады свои смартфоны.

Об этом сообщает издание Медуза со ссылкой на Telegram-канал Клуб партнеров на маркетплейсах.

Запрет на смартфоны

Отмечается, что фото- и видеосъемка во время воздушной тревоги угрожают безопасности и могут быть раскрыты позиции сил противовоздушной обороны. А это в свою очередь нарушает законодательство Российской Федерации и может повлечь административную и уголовную ответственность.

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Сотрудникам разрешили использовать только кнопочные мобильные телефоны без камер.

— Чтобы исключить подобные риски, с 3 августа, на территории складских объектов разрешается проносить только кнопочные мобильные телефоны, без камер. Они позволят оставаться на связи с близкими и при этом соблюдать требования безопасности, — говорится в сообщении Клуба партнеров на маркетплейсах.

Стоит отметить, что в десятках регионов России, включая Москву, действует запрет на съемку последствий украинских атак.

Сегодня на рассвете украинские ударные дроны FP-1 атаковали логистический центр Wildberries во Владимирской области России. После атаки там разгорелся масштабный пожар.

Первые масштабные сообщения о поражениях логистических центров Wildberries появились 18 июля. По данным OSINT-аналитиков, после ночной атаки возникли пожары на складе компании в Электростали Московской области, а также в Котовске в Тамбовской области.

Фото: Exilenova+

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