РФ развернула пропаганду после падения ракеты Х-101 в Люблинском воеводстве — Генштаб Польши
- Генеральный штаб Войска Польского заявил, что Россия развернула информационную кампанию после падения ракеты в Люблинском воеводстве 30 июля.
- В Варшаве призвали граждан не распространять спекуляции и ждать официальных сообщений, поскольку ранее следователи подтвердили падение именно российской ракеты Х-101.
В Генеральном штабе Войска Польского заявили, что Россия развернула пропагандистскую кампанию после падения ракеты на поле в Люблинском воеводстве 30 июля.
Об этом польский Генштаб сообщил в соцсети X.
РФ развернула пропаганду после падения ракеты на Люблинщине
В ведомстве призвали граждан не распространять непроверенные данные об инциденте, произошедшем между населенными пунктами Тарнава-Колония и Токары.
По информации Генштаба, в четверг с 04.00 до 09.00 по местному времени российские медиа и пропагандистские ресурсы начали манипулировать сообщениями о падении ракеты. Они воспользовались отсутствием официального подтверждения типа объекта, неполнотой информации и разногласиями в первых сообщениях, чтобы распространять альтернативные и ничем не подтвержденные версии происшествия.
В польском Генштабе отметили, что российская информационная кампания была направлена на распространение предположений о якобы украинском происхождении ракеты, дискредитацию польской системы противовоздушной обороны и высмеивание работы государственных служб.
Кроме того, пропагандисты пытались представить инцидент как следствие сотрудничества Варшавы с Киевом, а также безосновательно связать падение ракеты с пребыванием президента Украины Владимира Зеленского в Люблине.
В ведомстве считают, что такими действиями Россия пытается опередить официальные результаты расследования, навязать общественности альтернативные версии, размыть ответственность за инцидент и подорвать доверие к польским институтам безопасности.
Польский Генштаб призвал граждан сохранять спокойствие, воздерживаться от спекуляций и не распространять сенсационные заголовки до появления официальных уведомлений органов власти, специальных служб и вооруженных сил Польши.
Ранее польские следователи подтвердили, что 30 июля в Люблинском воеводстве упала российская крылатая ракета Х-101. Ее изготовили во втором квартале 2026 года на одном из предприятий Московской области.
В Министерстве обороны Польши сообщили, что украинский пилот преследовал российскую ракету до последнего, однако примерно за 20 секунд до пересечения границы вынужден был развернуться.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пока нет оснований полагать, что ракету намеренно направили на польскую территорию.