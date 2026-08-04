В Генеральном штабе Войска Польского заявили, что Россия развернула пропагандистскую кампанию после падения ракеты на поле в Люблинском воеводстве 30 июля.

Об этом польский Генштаб сообщил в соцсети X.

РФ развернула пропаганду после падения ракеты на Люблинщине

В ведомстве призвали граждан не распространять непроверенные данные об инциденте, произошедшем между населенными пунктами Тарнава-Колония и Токары.

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По информации Генштаба, в четверг с 04.00 до 09.00 по местному времени российские медиа и пропагандистские ресурсы начали манипулировать сообщениями о падении ракеты. Они воспользовались отсутствием официального подтверждения типа объекта, неполнотой информации и разногласиями в первых сообщениях, чтобы распространять альтернативные и ничем не подтвержденные версии происшествия.

В польском Генштабе отметили, что российская информационная кампания была направлена ​​на распространение предположений о якобы украинском происхождении ракеты, дискредитацию польской системы противовоздушной обороны и высмеивание работы государственных служб.

Кроме того, пропагандисты пытались представить инцидент как следствие сотрудничества Варшавы с Киевом, а также безосновательно связать падение ракеты с пребыванием президента Украины Владимира Зеленского в Люблине.

В ведомстве считают, что такими действиями Россия пытается опередить официальные результаты расследования, навязать общественности альтернативные версии, размыть ответственность за инцидент и подорвать доверие к польским институтам безопасности.

Польский Генштаб призвал граждан сохранять спокойствие, воздерживаться от спекуляций и не распространять сенсационные заголовки до появления официальных уведомлений органов власти, специальных служб и вооруженных сил Польши.

Ранее польские следователи подтвердили, что 30 июля в Люблинском воеводстве упала российская крылатая ракета Х-101. Ее изготовили во втором квартале 2026 года на одном из предприятий Московской области.

В Министерстве обороны Польши сообщили, что украинский пилот преследовал российскую ракету до последнего, однако примерно за 20 секунд до пересечения границы вынужден был развернуться.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пока нет оснований полагать, что ракету намеренно направили на польскую территорию.

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