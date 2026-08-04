У Генеральному штабі Війська Польського заявили, що Росія розгорнула пропагандистську кампанію одразу після падіння ракети на полі в Люблінському воєводстві 30 липня.

Про це польський Генштаб повідомив у соцмережі X.

РФ розгорнула пропаганду після падіння ракети на Люблінщині

У відомстві закликали громадян не поширювати неперевірені дані про інцидент, який стався між населеними пунктами Тарнава-Колонія та Токари.

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За інформацією Генштабу, у четвер із 04:00 до 09:00 за місцевим часом російські медіа та пропагандистські ресурси почали маніпулювати повідомленнями про падіння ракети. Вони скористалися відсутністю офіційного підтвердження типу об’єкта, неповнотою інформації та розбіжностями в перших повідомленнях, щоб поширювати альтернативні й нічим не підтверджені версії події.

У польському Генштабі зазначили, що російська інформаційна кампанія була спрямована на поширення припущень про нібито українське походження ракети, дискредитацію польської системи протиповітряної оборони та висміювання роботи державних служб.

Крім того, пропагандисти намагалися представити інцидент як наслідок співпраці Варшави з Києвом, а також безпідставно пов’язати падіння ракети з перебуванням президента України Володимира Зеленського в Любліні.

У відомстві вважають, що такими діями Росія намагається випередити офіційні результати розслідування, нав’язати громадськості альтернативні версії, розмити відповідальність за інцидент і підірвати довіру до польських безпекових інституцій.

Польський Генштаб закликав громадян зберігати спокій, утримуватися від спекуляцій і не поширювати сенсаційні заголовки до появи офіційних повідомлень органів влади, спеціальних служб та збройних сил Польщі.

Раніше польські слідчі підтвердили, що 30 липня в Люблінському воєводстві впала російська крилата ракета Х-101. Її виготовили у другому кварталі 2026 року на одному з підприємств Московської області.

У Міністерстві оборони Польщі повідомили, що український пілот переслідував російську ракету до останнього, однак приблизно за 20 секунд до перетину кордону був змушений розвернутися.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наразі немає підстав вважати, що ракету навмисно спрямували на польську територію.

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