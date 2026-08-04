Вночі 4 серпня ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод у Сизрані Самарської області.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.

Атака на Сизранський НПЗ

Сизранський НПЗ – це одне з найбільших підприємств із перероблення нафти в Самарській області. Завод входить до структури Роснєфті.

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НПЗ випускає бензин, дизельне та авіаційне пальне, мазут, бітум, зріджені вуглеводневі гази тощо. Його потужність з перероблення становить від 7 до 8,5 млн тонн нафти на рік.

Атаку на НПЗ у Сизрані також підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.



Сизрань на карті

Російська Сизрань є великим індустріальним містом з розвиненою хімічною і нафтопереробною промисловістю, а також важливим транспортним вузлом Самарської області.

21 травня дрони Сил безпілотних систем атакували Сизранський НПЗ. Відстань від українського кордону до НПЗ становить понад 800 км.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 623-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Андрій Коваленко

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