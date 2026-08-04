У Самарській області РФ дрони атакували Сизранський нафтопереробний завод
- У ніч на 4 серпня БпЛА атакували Сизранський НПЗ.
- Завод розташований у Самарській області РФ.
- Підприємство входить до структури Роснєфті.
Вночі 4 серпня ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод у Сизрані Самарської області.
Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.
Атака на Сизранський НПЗ
Сизранський НПЗ – це одне з найбільших підприємств із перероблення нафти в Самарській області. Завод входить до структури Роснєфті.
НПЗ випускає бензин, дизельне та авіаційне пальне, мазут, бітум, зріджені вуглеводневі гази тощо. Його потужність з перероблення становить від 7 до 8,5 млн тонн нафти на рік.
Атаку на НПЗ у Сизрані також підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Сизрань на карті
Російська Сизрань є великим індустріальним містом з розвиненою хімічною і нафтопереробною промисловістю, а також важливим транспортним вузлом Самарської області.
21 травня дрони Сил безпілотних систем атакували Сизранський НПЗ. Відстань від українського кордону до НПЗ становить понад 800 км.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 623-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Андрій Коваленко