В Польше призвали премьер-министра Дональда Туска подписать решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла, заявив, что именно от него зависит завершение процедуры.

Об этом говорится в заявлении главы канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого в соцсети X.

Лишение Зеленского ордена Белого орла: что требуют от Туска

Збигнев Богуцкий обратился к премьер-министру Дональду Туску с призывом подписать постановление президента Польши о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

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По словам главы президентской канцелярии, вместо того чтобы подписывать документы о назначении судей, Дональд Туск должен выполнить свой долг и завершить процедуру по государственной награде.

Богуцкий подчеркнул, что президент Польши Кароль Навроцкий уже принял соответствующее решение, но для завершения процедуры нужна еще и подпись премьера.

Скандал с орденом Белого Орла для Зеленского

Стоит отметить, что еще до завершения всех формальностей Владимир Зеленский сам вернул орден польской стороне.

В июне президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла после скандала, связанного с названием одного из украинских военных подразделений в честь героев УПА.

В ответ президент Украины вернул награду, отправив ее в канцелярию президента Польши.

Зеленский тогда заявил, что если орден может оставаться у Екатерины II, Бенито Муссолини или Герхарда Шредера, Украина не будет спорить по поводу этой награды, но и впредь будет ценить поддержку польского народа.

В ответ на это заявление министр канцелярии президента Агнешка Енджак заявила, что Польша не отзывает государственные награды посмертно, поэтому Екатерина II и Муссолини остаются в списке награжденных.

Что касается Шредера, она утверждала, что он, несмотря на сотрудничество с Россией, “никогда не оскорблял польскую нацию так открыто, как это сделал президент Украины”.

Позже глава государства рассказал, что украинская сторона пыталась урегулировать ситуацию дипломатическим путем, однако, по его словам, позиция польской стороны не изменилась.

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