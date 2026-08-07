Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підтримка України в її боротьбі проти Росії відповідає стратегічним інтересам Варшави. Однак в історичних питаннях Польща має відстоювати власну позицію.

Про це Навроцький заявив, виступаючи з нагоди першої річниці свого президентства, повідомляє RMF24.

Навроцький пообіцяв підтримку Україні у боротьбі проти РФ

– Нехай вони (українці, – Ред.) нищать Совєти, які на них напали, і нам, полякам, взагалі не шкода. В цьому аспекті вони завжди можуть розраховувати на нашу допомогу, бо де б’ють москаля, там Польща допомагає, навіть якщо вона не бере безпосередньої участі в цій війні, – заявив Навроцький.

Однак він зазначив, що на території Польщі, зокрема й у Варшаві, не повинно бути “бандерівських прапорів”.

Зараз дивляться

– Наш інтерес полягає в тому, щоб українці воювали якомога довше та якомога ефективніше. Ми з ними, але це Польща, це наші інтереси, і до всього потрібно ставитися з гідністю, з партнерською відкритістю та союзницьким розумінням, – сказав польський президент.

Що відомо про конфлікт Польщі та України

19 червня Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити президента України Володимира Зеленського найвищої державної відзнаки Польщі – ордена Білого Орла.

Це сталося після того, як Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій Північ ССО ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.

Після цього про відмову від польських нагород оголосили низка українських діячів. Серед них – очільник Офісу президента Кирило Буданов, а також експрезиденти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Володимир Зеленський повідомив, що надіслав Каролю Навроцькому орден Білого Орла через Нову пошту.

5 серпня керівник канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького Збігнев Богуцький закликав прем’єр-міністра Дональда Туска “знайти в собі мужність” і підписати рішення про позбавлення Зеленського ордена Білого Орла.

Після того як Навроцький ухвалив відповідне рішення, документ мав також підписати Дональд Туск. Проте до завершення цієї процедури президент України вже повернув нагороду Новою поштою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.