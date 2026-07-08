Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Каролем Навроцким на полях саммита НАТО в Анкаре. Во время встречи они обсудили ряд важных тем и договорились продолжить диалог.

Об этом сообщает Владимир Зеленский в Telegram.

Зеленский и Навроцкий встретились в Анкаре

По словам Владимира Зеленского, разговор с Каролем Навроцким был важным и нужным.

Сейчас смотрят

– Мы говорили больше часа. Угроза у нас одна и общая: это Россия. Очень важно сохранять взаимопонимание, поддержку и действовать объединено, – сказал президент Украины.

По его мнению, обеим странам нужны только сильные отношения, потому президенты Украины и Польши договорились продолжить диалог.

Встреча Зеленского и Навроцкого состоялась после ухудшения отношений Киева и Варшавы, что особенно заметно на уровне президентов.

Это стало результатом дипломатического скандала: предоставление одному из подразделений ССО имени героев УПА спровоцировало негативную реакцию Навроцкого, который лишил Зеленского ордена Белого Орла.

Ранее Навроцкий отметил, что уже имел короткий разговор с Зеленским во время официального ужина лидеров. Затем в Офисе президента Украины подтвердили, что президенты планируют согласовать свои графики, чтобы провести двустороннюю встречу в рамках саммита НАТО.

В начале июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил Польше пакет антикризисных шагов для решения чувствительных вопросов, касающихся общего исторического прошлого.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.