Угроза у нас одна — Россия: Зеленский встретился с президентом Польши
- На саммите НАТО в Анкаре Владимир Зеленский провел встречу с президентом Польши Каролем Навроцким, во время которой лидеры обсудили общую российскую угрозу и договорились о продолжении диалога.
- Этот контакт состоялся после короткого разговора на официальном ужине и стал шагом к возобновлению отношений, которые серьезно ухудшились из-за скандала с переименованием подразделения ССО и отзывом ордена Белого Орла.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Каролем Навроцким на полях саммита НАТО в Анкаре. Во время встречи они обсудили ряд важных тем и договорились продолжить диалог.
Об этом сообщает Владимир Зеленский в Telegram.
Зеленский и Навроцкий встретились в Анкаре
По словам Владимира Зеленского, разговор с Каролем Навроцким был важным и нужным.
– Мы говорили больше часа. Угроза у нас одна и общая: это Россия. Очень важно сохранять взаимопонимание, поддержку и действовать объединено, – сказал президент Украины.
По его мнению, обеим странам нужны только сильные отношения, потому президенты Украины и Польши договорились продолжить диалог.
Встреча Зеленского и Навроцкого состоялась после ухудшения отношений Киева и Варшавы, что особенно заметно на уровне президентов.
Это стало результатом дипломатического скандала: предоставление одному из подразделений ССО имени героев УПА спровоцировало негативную реакцию Навроцкого, который лишил Зеленского ордена Белого Орла.
Ранее Навроцкий отметил, что уже имел короткий разговор с Зеленским во время официального ужина лидеров. Затем в Офисе президента Украины подтвердили, что президенты планируют согласовать свои графики, чтобы провести двустороннюю встречу в рамках саммита НАТО.
В начале июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил Польше пакет антикризисных шагов для решения чувствительных вопросов, касающихся общего исторического прошлого.