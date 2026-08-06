После очередных массированных российских атак Североатлантический блок вместе с союзниками работает над дальнейшим обеспечением Украины средствами противовоздушной обороны.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте написал в соцсети X после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

НАТО работает над новыми поставками для ПВО Украины

По словам генсека НАТО, во время разговора с Владимиром Зеленским он обсудил последние массированные российские удары ракетами и дронами по украинским городам.

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— Поговорил с Владимиром Зеленским о последних ужасных российских ракетных и беспилотных ударах по городам Украины. Я обсуждаю с союзниками, как мы можем и дальше обеспечивать Украину средствами противовоздушной обороны, которые ей срочно нужны, — заявил Рютте.

Заявление Марка Рютте прозвучало после массированной российской атаки на Украину 5 августа. Тогда Россия выпустила по Украине 28 ракет, в частности 24 баллистические, а также 115 ударных дронов.

По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО смогли уничтожить 98 дронов, но ни одну из 28 ракет перехватить не удалось. Основным направлением удара стала Киевская область.

Накануне президент Владимир Зеленский также заявил, что в первом полугодии 2026 года Украина получила от партнеров в три раза меньше ракет для систем ПВО, чем за аналогичный период прошлого года.

По его словам, нужные ракеты у союзников есть, но для их передачи нужны соответствующие политические решения.

Президент также предположил, что сокращение поставок может быть одним из элементов политического давления на Украину.

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