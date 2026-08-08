Росія посилила протиповітряну оборону Москви, стягнувши до столиці системи ППО з різних частин країни. Водночас Україна продовжує шукати технологічні рішення для подолання російської оборони.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю в ефірі телемарафону.

Як РФ посилює ППО Москви

– Росіяни стягнули під Москву три кола захисту ППО. Для того щоб зробити таке сильне поле захисту, їм треба було з усіх кінців великої території стягнути всі системи захисту, – сказав Зеленський.

За його словами, подібне посилення росіяни проводять також для захисту Санкт-Петербурга, хоча там масштаб угруповання ППО менший.

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Водночас президент наголосив, що навіть значна кількість систем протиповітряної оборони не гарантує Росії повного захисту.

– Скільки б у тебе не було ППО, у будь-якому випадку ППО розряджається і все одно ми будемо знаходити технології, щоб їм відповідати, щоб вони це відчували, – заявив Зеленський.

Президент також розповів про українську операцію у відповідь на російські удари по українській логістиці.

За його словами, після атак РФ Україна змінила підхід та провела іншу логістичну операцію, яка завдала російській стороні значних втрат.

– Там вражаючі втрати – трильйон рублів, – наголосив Зеленський.

Він назвав операцію дуже успішною та зазначив, що в ній брали участь різні українські силові структури.

Зокрема, за словами президента, до операції були залучені Збройні сили України, Сили спеціальних операцій, Головне управління розвідки, Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки.

– Сьогодні ми діємо об’єднано, коли виконуємо відповідні дипстрайки і мідлстрайки, – додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Путін розглядає можливість провести масову мобілізацію в Росії без її офіційного оголошення.

Серед можливих ознак підготовки президент України назвав тіньові контракти та блокування кордонів.

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