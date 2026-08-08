Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін розглядає можливість проведення масової мобілізації без її офіційного оголошення.

За словами Зеленського, Україна вже бачить кроки, які можуть свідчити про таку підготовку.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю телемарафону Єдині новини.

Зараз дивляться

Як відбувається прихована мобілізація в Росії

Зеленський зазначив, що Росія може посилювати тиск на Україну за допомогою кібератак, ракетних ударів та залякування.

Водночас, за його словами, Путін думає про мобілізацію та шукає способи провести її так, щоб не оголошувати офіційно.

– Він думає про мобілізацію. Він думає, як свій народ обдурити. Зробити масову мобілізацію, при цьому не оголосивши її. Зробити якісь тіньові контракти, блокувати кордони тощо. Ми це бачимо. Ми вже бачимо багато відповідних кроків, – сказав президент.

Водночас Зеленський не уточнив, які саме кроки російської влади Україна розцінює як підготовку до прихованої мобілізації.

На думку президента України, російський лідер наразі не може продемонструвати перемогу у війні, яку можна було б подати російському суспільству як досягнення поставлених цілей.

Він припустив, що Кремль може намагатися представити як перемогу захоплення всієї Донецької області.

Водночас Україна, за словами Зеленського, не має наміру добровільно залишати свої території.

– Йому потрібно захопити Донбас. Ми відходити самі по собі не збираємося, – наголосив глава держави.

Окремо Зеленський згадав умови, які обговорювалися під час контактів Росії та США. Він заявив, що Москва може намагатися трактувати їх у власних інтересах.

За словами президента, Україна не погодиться просто залишити території, оскільки це не гарантує припинення подальшої російської агресії.

Нагадаємо, за даними Служби зовнішньої розвідки України, в РФ фіксують ознаки підготовки до нової хвилі мобілізації на тлі падіння темпів набору контрактників та різкого зростання кількості вакансій, пов’язаних із військовим обліком.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.