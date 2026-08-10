Совет Безопасности ООН проведет встречи по формуле Аррии, посвященные украинским военнослужащим и гражданским, которых Россия незаконно удерживает в плену.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Совбез ООН проведет встречи по вопросу украинских пленных

Заседание начнется 10 августа в 10:00 по восточноамериканскому времени (17:00 по Киеву).

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— Свидетельства из первых уст осветят систематические пытки и издевательства, с которыми сталкиваются украинцы в российском плену, а также насущную необходимость в международном доступе, прекращении жестокого обращения, привлечении виновных к ответственности и возвращении всех незаконно удерживаемых лиц, — написал Сибига в X.

Как сообщили Укринформу в секретариате Совета Безопасности ООН, встречу организуют Латвия и Великобритания при участии украинской делегации.

Среди участников заседания будут:

помощница генерального секретаря ООН по правам человека Клавдия Фуентес Хулио; крымскотатарская правозащитница Ление Умерова;

младший сержант ВСУ Хуан Альберто Лейва Гарсия, который в 2022 году защищал Мариуполь и более трех лет находился в российском плену;

украинский адвокат и правовой эксперт Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Олег Гущин;

британско-турецко-иранская документалистка Шейда Киран.

Во время встречи обсудят обращение России с украинскими военнопленными и гражданскими пленными, нарушения норм международного гуманитарного права и международного права в сфере прав человека, а также вербовку иностранных граждан в вооруженные силы РФ.

Встречи по формуле Аррии носят неформальный характер. Их может организовать любой член Совета Безопасности ООН для обмена мнениями с привлечением различных лиц.

Такой формат позволяет членам Совбеза проводить откровенные обсуждения за пределами официального протокола.

К обсуждениям могут привлекаться должностные лица, эксперты и свидетели для рассмотрения острых кризисных вопросов и проблем в сфере прав человека.

Формат получил название в честь дипломата Диего Аррии, который инициировал такие встречи в 1992 году, когда был постоянным представителем Венесуэлы, которая в то время была избранным членом Совета Безопасности ООН.

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