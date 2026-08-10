Рада Безпеки ООН проведе зустрічі за формулою Аррії, присвячені українським військовослужбовцям і цивільним, яких Росія незаконно утримує в полоні.

Про це повідомив виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга.

Радбез ООН проведе зустрічі щодо українських полонених

Засідання розпочнеться 10 серпня о 10:00 за східноамериканським часом (17:00 за Києвом).

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– Свідчення з перших вуст висвітлять систематичні тортури та знущання, з якими стикаються українці в російському полоні, а також нагальну потребу в міжнародному доступі, припиненні жорстокого поводження, притягненні до відповідальності та поверненні всіх незаконно утримуваних осіб, – написав Сибіга в Х.

Як повідомили Укрінформу в секретаріаті Ради Безпеки ООН, зустріч організують Латвія та Велика Британія за участю української делегації.

Серед учасників засідання будуть:

помічниця генерального секретаря ООН з прав людини Клавдія Фуентес Хуліо; кримськотатарська правозахисниця Леніє Умерова;

молодший сержант ЗСУ Хуан Альберто Лейва Гарсія, який у 2022 році захищав Маріуполь і понад три роки перебував у російському полоні;

український адвокат та правовий експерт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег Гущин;

британсько-турецько-іранська документалістка Шейда Кіран.

Під час зустрічі обговорять поводження Росії з українськими військовополоненими та цивільними бранцями, порушення норм міжнародного гуманітарного права і міжнародного права у сфері прав людини та вербування іноземних громадян до збройних сил РФ.

Зустрічі за формулою Аррії мають неформальний характер. Їх може організувати будь-який член Ради Безпеки ООН для обміну думками із залученням різних осіб.

Такий формат дозволяє членам Радбезу проводити відверті обговорення поза межами офіційного протоколу.

До обговорень можуть залучатися посадовці, експерти та свідки для розгляду гострих кризових питань і проблем у сфері прав людини.

Формат отримав назву на честь дипломата Дієго Аррії, який започаткував такі зустрічі у 1992 році, коли був постійним представником Венесуели, яка на той час була обраним членом Ради Безпеки ООН.

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