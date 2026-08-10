Россия готовит масштабную дезинформационную кампанию, посвященную теме украинских военнопленных.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Россия готовит информационную операцию по военнопленным: что известно

По словам Коваленко, Россия намерена создать впечатление, будто она относится к украинским военнопленным лучше, чем Украина к российским.

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Для этого, утверждает он, уже выделены ресурсы на проведение медийных мероприятий. Также происходит перемещение украинских пленных в более комфортные условия, где планируют снимать постановочные сюжеты для дальнейшего распространения среди западной аудитории.

Кроме того, по информации главы ЦПД, Кремль собирается использовать вернувшихся из украинского плена российских военных, чтобы они распространяли ложные утверждения об условиях содержания в Украине.

— Пропаганда и ложь по-прежнему остаются инструментами войны и дискредитации. Украина не раз открыто показывала, в каких условиях содержатся российские пленные и как их кормят. Но россияне будут продолжать пытаться врать и искажать реальность, — подчеркнул Коваленко.

В конце июля Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что в украинском плену уже находятся 20 российских военных, которых после обмена Россия снова отправила на фронт, а они во второй раз добровольно сдались Силам обороны Украины.

В штабе также отметили, что все больше оккупантов сознательно выбирают украинский плен вместо возвращения на передовую после обмена.

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