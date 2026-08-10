РФ завербовала как минимум 459 перуанцев на войну против Украины — МИД Перу
- МИД Перу заявил, что Россия завербовала 459 граждан страны для войны против Украины.
- Четверо перуанцев сбежали от принудительной вербовки и вернулись домой.
Россия завербовала не менее 459 граждан Перу для участия в войне против Украины.
Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Перу.
РФ вербует граждан Перу для участия в войне против Украины
В МИД страны сообщили, что консульский отдел посольства Перу в России помог вернуть на родину еще двух молодых перуанцев, которые оказались в уязвимом положении после побега от принудительной вербовки для участия в войне против Украины.
Они присоединились к еще двум соотечественникам, которых консульство эвакуировало в конце июля. Все четверо уже вернулись в Перу и воссоединились со своими семьями.
К их реабилитации подключились Министерство по делам женщин и уязвимых групп населения, а также Министерство здравоохранения.
В МИД Перу также сообщили, что в общей сложности уже эвакуировали 31 гражданина страны. Из них 28 вернулись в Перу, еще трое остались в Европе по собственному желанию.
По официальным данным министерства, в общей сложности Россия завербовала 459 перуанцев. Из них 11 погибли, 114 считаются пропавшими без вести, а троих взяли в плен украинские военные.
Кроме того, власти Перу призвали граждан не доверять сомнительным предложениям о работе за границей, так как они могут быть частью схем торговли людьми и незаконного вербовки.
Также в министерстве напомнили, что служба в армии иностранного государства требует предварительного разрешения правительства Перу, а о деятельности вербовщиков просят сообщать в правоохранительные органы.
Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что во время боя на северо-востоке Мали российский Африканский корпус бросил на произвол судьбы военных малийской хунты.
По данным ГУР, российские военные отступили, не задействовав ни наземные силы, ни авиацию, хотя у них были для этого все необходимые ресурсы. В результате засады погибли как минимум 60 военнослужащих малийской хунты, еще не менее 30 попали в плен.