Россия меняет статус военных баз в Сирии: о чем договорились страны
- Сирия и Россия договорились о новом формате присутствия Москвы на побережье.
- Российские военные базы планируют превратить в общие учебные центры.
- Переход к новому формату должен быть завершен в течение трех месяцев.
Сирия и Россия договорились изменить формат российского военного присутствия на побережье страны. Стороны подписали меморандум о передаче части объектов под контроль Дамаска и превращении военных баз РФ в совместные учебные центры.
Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на Министерство иностранных дел Сирии.
Меморандум между РФ и Сирией
Договоренности Москвы и Дамаска стали результатом переговоров, длившихся около 18 месяцев.
Сирийская сторона получит управление объектами, которые будут использоваться в гражданских целях. Речь идет об аэропорте Хмеймим и четвертом коммерческом причале в порту Тартус. Ожидается, что эти объекты постепенно интегрируются в систему гражданского управления Сирии.
В то же время формат использования российских военных объектов также будет изменен. Согласно меморандуму, российские базы должны превратиться в совместные учебно-квалификационные центры. В сирийском МИДе заявили, что такой формат должен учитывать интересы обоих государств.
Переход к новой системе планируется завершить в течение трех месяцев. После этого новые договоренности о российском присутствии вступят в силу.
В сирийском Министерстве иностранных дел назвали подписание меморандума одним из ключевых результатов переговорного процесса. Там заявили, что соглашение должно начать новый этап в отношениях между Сирией и Россией.
Политическая ситуация в Сирии
8 декабря 2024 года сирийские повстанцы заявили об освобождении Дамаска, после чего диктатор Башар Асад покинул столицу.
Премьер Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым новым руководством, избранным народом, и способствовать мирной передаче власти.В МИД России сообщили, что после переговоров с представителями сирийских повстанцев Асад решил передать власть и покинул страну.
Уже в тот же вечер российские государственные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что Асад прибыл в Россию, где получил политическое убежище.
5 октября в Сирии стартовало голосование на первых парламентских выборах после отстранения от власти Башара Асада.