Сирия и Россия договорились изменить формат российского военного присутствия на побережье страны. Стороны подписали меморандум о передаче части объектов под контроль Дамаска и превращении военных баз РФ в совместные учебные центры.

Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на Министерство иностранных дел Сирии.

Меморандум между РФ и Сирией

Договоренности Москвы и Дамаска стали результатом переговоров, длившихся около 18 месяцев.

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Сирийская сторона получит управление объектами, которые будут использоваться в гражданских целях. Речь идет об аэропорте Хмеймим и четвертом коммерческом причале в порту Тартус. Ожидается, что эти объекты постепенно интегрируются в систему гражданского управления Сирии.

В то же время формат использования российских военных объектов также будет изменен. Согласно меморандуму, российские базы должны превратиться в совместные учебно-квалификационные центры. В сирийском МИДе заявили, что такой формат должен учитывать интересы обоих государств.

Переход к новой системе планируется завершить в течение трех месяцев. После этого новые договоренности о российском присутствии вступят в силу.

В сирийском Министерстве иностранных дел назвали подписание меморандума одним из ключевых результатов переговорного процесса. Там заявили, что соглашение должно начать новый этап в отношениях между Сирией и Россией.

Политическая ситуация в Сирии

8 декабря 2024 года сирийские повстанцы заявили об освобождении Дамаска, после чего диктатор Башар Асад покинул столицу.

Премьер Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым новым руководством, избранным народом, и способствовать мирной передаче власти.В МИД России сообщили, что после переговоров с представителями сирийских повстанцев Асад решил передать власть и покинул страну.

Уже в тот же вечер российские государственные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что Асад прибыл в Россию, где получил политическое убежище.

5 октября в Сирии стартовало голосование на первых парламентских выборах после отстранения от власти Башара Асада.

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