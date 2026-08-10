Сирія та Росія домовилися змінити формат російської військової присутності на узбережжі країни. Сторони підписали меморандум про передання частини об’єктів під контроль Дамаска та перетворення військових баз РФ на спільні навчальні центри.

Про це повідомляє сирійське державне агентство SANA з посиланням на Міністерство закордонних справ Сирії.

Меморандум між РФ та Сирією

Домовленості Москви та Дамаска стали результатом переговорів, які тривали близько 18 місяців.

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Сирійська сторона отримає управління об’єктами, які використовуватимуться у цивільних цілях. Йдеться про аеропорт Хмеймім та четвертий комерційний причал у порту Тартус. Очікується, що ці об’єкти поступово інтегрують у систему цивільного управління Сирії.

Водночас формат використання російських військових об’єктів також буде змінено. Згідно з меморандумом, російські бази мають перетворити на спільні навчально-кваліфікаційні центри. У сирійському МЗС заявили, що такий формат має враховувати інтереси обох держав.

Перехід до нової системи планують завершити протягом трьох місяців. Після цього нові домовленості щодо російської присутності набудуть чинності.

У сирійському Міністерстві закордонних справ назвали підписання меморандуму одним із ключових результатів переговорного процесу. Там заявили, що угода має започаткувати новий етап у відносинах між Сирією та Росією.

Політична ситуація в Сирії

8 грудня 2024 року сирійські повстанці заявили про звільнення Дамаска , після чого диктатор Башар Асад залишив столицю.

Прем’єр Сирії Мухаммад Газі аль-Джалалі тоді заявив, що готовий співпрацювати з будь-яким новим керівництвом, обраним народом, і сприяти мирній передачі влади. У МЗС Росії повідомили, що після переговорів із представниками сирійських повстанців Асад вирішив передати владу та залишив країну.

Вже того ж вечора російські державні ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що Асад прибув до Росії, де отримав політичний притулок.

5 жовтня в Сирії стартувало голосування на перших парламентських виборах після усунення від влади Башара Асада.

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